訪鹿谷查覺三重危機 南投縣長參選人蔡培慧端牛肉解決

民進黨立委林靜儀（右）陪同南投縣長參選人蔡培慧（中），在鹿谷鄉掃街拜票時，呼籲大家要回家投票。（記者謝介裕攝）

2022/09/01 14:28

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧「百里前行．南投升級」徒步拜票，今日來到最後一站、也是其母親的娘家鹿谷鄉，並針對人口老化、外移、少子女化等三重危機，提出解決之道，尤其是茶產業方面，更倡議比照葡萄酒評分系統提高附加價值，讓所有在外的南投子弟不再悲觀看待自己的家鄉。

此次拜票活動，除了縣議員參選人陳玉鈴及在地的鄉民代表蘇炳南、康峻瑜等人參與外，連補選成功戰勝台中黑勢力的立委林靜儀，也特別回來家鄉陪同，受到鄉親們熱烈歡迎。

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蔡培慧表示，鹿谷人口僅1萬7000多人，上午沿著中正路掃街過程中，諸多長輩抱怨鄉內缺乏藥局、診所，拿藥看診十分不便，這便是她徒步百里前行的目的，不止宣示年底百里侯勢在必得的決心，而是以一步一腳印的實際行動，走進村里及社區傾聽鄉親的心聲，為大家解決問題。

蔡培慧進說，高齡化社會是不可逆的趨勢，尤其南投面臨人口老化、外移、少子女化等三重危機，照顧老人家需要更多細節的規劃來打造樂齡安老的環境，包括「充實長照據點的樂齡體適能環境」、「長照課程及體適能運動的分齡設計」及「長照站設冷氣」，嬰幼兒也同樣要打造更優質的養育及就學環境。

鹿谷是縣內著名的茶區，很可惜的是缺乏整體先進的行銷策略，蔡培慧若當縣長，一定發揮農業專業，將協助茶鄉業者整合冷鏈物流、農業加工加值、商品設計品牌行銷，由縣府輔導、南投農業國際隊打出品牌力，讓南投的茶葉像葡萄酒評分系統來建立風味、產區、年份來營造茶鄉專業的價值體系。

林靜儀則指出，她非常感動能和同樣是鹿谷女兒的蔡培慧相約回家拜票，去年她挑戰成功中二選區，許多長期被黑金政治把持的縣市起了很大的激勵，同時再三呼籲，很多南投青年國中畢業後自然而然出外求學、在外地落腳，不是不想在南投生活，而是家鄉找不到就業機會，現在有出身農村、農業專業博士、重視教育、積極媒合產業及新創基地進駐南投的蔡培慧，年底縣長選舉攸關未來的南投是否能升級，在外打拚的南投人要改變家鄉的蕭條現況，不再消極討論南投環境，就要慎重把握手上的選票，一定要返鄉投票。

此外，年輕人也要盡力回家說明，選擇優質地方首長的重要性，明年的政府總預算剛出爐，社福預算倍增，林靜儀身為中央立法委員，殷切期待地方首長能積極爭取經費帶回南投，不要像藍軍縣長時不時兩手一攤「縣府沒錢」，讓南投沒法好好進步。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左2）等人，前往鹿谷鄉衛生所關懷鄉親情形。（記者謝介裕攝）

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