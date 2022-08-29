蔡培慧：許淑華對家族涉黑始終迴避 許淑華︰請提出證據

民進黨南投縣長參選人蔡培慧指許淑華迴避家族跟她自己與黑道盤根錯結的關係，且支持曾涉犯殺警案的人，更不誠實面對論文涉抄襲案，才是打烏賊戰的人。（蔡培慧服處提供）

2022/08/29 18:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華今天登記時，攻擊對手民進黨參選人蔡培慧反廢死，指蔡培慧對其論文案是打烏賊戰，也說從未否認父親是更生人，蔡培慧回應，自己尊重法律更守法，該嚴懲的重大刑案犯罪人就要嚴懲，許淑華跑去支持涉殺警案的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田，且許當南投市長時棄土場是父親手下得標，這才應該好好說明。至於論文涉抄襲一事，一再主張政治人物應誠實，許迴避說明才是打烏賊戰。

對於蔡培慧指控，許淑華表示請蔡提出證據。

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蔡培慧指出，許淑華指她反廢死，事實上自己一向尊重法律規範且守法，該嚴懲重大刑案犯罪人就要嚴懲，且也強力支持警察權益受到更多的保護，現行法令不足、對警察執行公權力限縮的地方應儘速適度調整。反倒是許淑華更應該說明，為何她會跑去支持曾涉犯殺警案的蕭景田。

蔡培慧說，許淑華今天說從未否認父親是更生人，可理解她想藉此博取同情，可是也希望許淑華要交代清楚，有關於她的家族或關係親密之人，與黑道之間盤根錯節的結構。像許淑華當南投市長時，永興棄土場就是由其父親的小弟蔡木火得標，而蔡木火後來還以合法掩護非法，掩埋含重金屬的有害廢污泥。外界質疑多次，許淑華則始終迴避。

蔡培慧也說，許淑華稱質疑她的碩士論文抄襲是烏賊技倆，事實上打烏賊戰的人是許本人，因為許至今不肯對外說明她的論文架構、討論修改過程，政治人物有什麼學歷其實不重要，但不誠實的態度是大家無法接受的，此外許還說逢甲大學10月就會有審定結果，而她今天登記參選時，學歷放上逢甲大學碩士，想提醒許在爭議的環節上仍應審慎一點。

國民黨南投縣長參選人許淑華（前排中）登記首日就前往登記參選，她指對手蔡培慧打烏賊戰。（許淑華服務處提供）

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