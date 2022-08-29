蔡培慧：許淑華對家族涉黑始終迴避 許淑華︰請提出證據
〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華今天登記時，攻擊對手民進黨參選人蔡培慧反廢死，指蔡培慧對其論文案是打烏賊戰，也說從未否認父親是更生人，蔡培慧回應，自己尊重法律更守法，該嚴懲的重大刑案犯罪人就要嚴懲，許淑華跑去支持涉殺警案的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田，且許當南投市長時棄土場是父親手下得標，這才應該好好說明。至於論文涉抄襲一事，一再主張政治人物應誠實，許迴避說明才是打烏賊戰。
對於蔡培慧指控，許淑華表示請蔡提出證據。
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蔡培慧指出，許淑華指她反廢死，事實上自己一向尊重法律規範且守法，該嚴懲重大刑案犯罪人就要嚴懲，且也強力支持警察權益受到更多的保護，現行法令不足、對警察執行公權力限縮的地方應儘速適度調整。反倒是許淑華更應該說明，為何她會跑去支持曾涉犯殺警案的蕭景田。
蔡培慧說，許淑華今天說從未否認父親是更生人，可理解她想藉此博取同情，可是也希望許淑華要交代清楚，有關於她的家族或關係親密之人，與黑道之間盤根錯節的結構。像許淑華當南投市長時，永興棄土場就是由其父親的小弟蔡木火得標，而蔡木火後來還以合法掩護非法，掩埋含重金屬的有害廢污泥。外界質疑多次，許淑華則始終迴避。
蔡培慧也說，許淑華稱質疑她的碩士論文抄襲是烏賊技倆，事實上打烏賊戰的人是許本人，因為許至今不肯對外說明她的論文架構、討論修改過程，政治人物有什麼學歷其實不重要，但不誠實的態度是大家無法接受的，此外許還說逢甲大學10月就會有審定結果，而她今天登記參選時，學歷放上逢甲大學碩士，想提醒許在爭議的環節上仍應審慎一點。