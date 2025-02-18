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    學測》答題畫史奴比、傑利鼠扣分 拍試卷上傳社群全0分

    考生在答案卷上畫史奴比等卡通人物。（記者楊綿傑翻攝）

    考生在答案卷上畫史奴比等卡通人物。（記者楊綿傑翻攝）

    2025/02/18 13:25

    〔記者楊綿傑／台北報導〕大考中心今天公布114年學測違規事項，有考生以栩栩如生漫畫搭配詩句作答、也有考生在答案卷上畫出全台鐵路主支線，還標示出各站站名，都將扣減該科成績1級分。另有考生將答題卷內容以圖片上傳社群平台，在違反多項考試規則下，最終依考試規則第22條第1項從重處置，遭到取消考試資格。

    根據大考中心統計，今年有1386件未於簽名欄簽名的違規，另有518件於作答區書寫與答案無關之文字或符號，都將扣減該科成績1級分。大考中心秀出考生各種作答樣態，有考生畫少女搭配詩句、也有考生畫卡通人物史奴比及傑利鼠，另有人描繪國軍、監考人員、全台鐵道分布及站名等。

    在試場違規方面，今年共有27類共661件違規，違規件數最多前5種態樣包括，考生未帶有效證件正本且未於時間內送達有263件；攜帶行動電話未完全關機116件；考試結束鈴聲響畢未停止作答動作66件；攜帶行動電話以外不可攜入之物品49件；飲水、嚼口香糖、服藥等46件。

    其中有4件考試進行中使用行動電話情形，包括數學A考生上廁所後使用手機跟媽媽報備正在考試，違反考試規則第8條第3項第3款，扣該節成績5級分；另有數學A考生低頭使用行動電話，內容無確定，以及自然科考生用行動電話拍考題，皆違反考試規則第8條第3項第3款，該節遭不予計分處理。

    今年另有1件重大違規，為英文科考生將答案卷內容上傳至社群平台，發文稱「這樣有幾分？剛剛考到一半直接拿手機出來拍的」，涉及攜帶行動電話並使用、還有抄錄答案攜出試場行為，情節重大，經考試委員會討論後認為違反考試規則第2條第3項、第8條第3項第3款、第16條後段等多項規定，再依照第22條從重處理，取消考試資格。

    其他違規方面，英文科有考生撥髮多次窺視他人行為，該科遭不予計分處分；未事先申請於考試中服藥者遭扣1級分；國綜科考生想提前交卷，但時間未達遭制止，回座後撕毀試題本，共遭扣2級分；戴智慧型手錶又攜帶未關閉行動電話入座共被扣該節5級分；考試結束仍持續作答被制止3次，該科不予計分。

    考生在答案卷上塗鴉寫詩遭扣該科1級分。（記者楊綿傑翻攝）

    考生在答案卷上塗鴉寫詩遭扣該科1級分。（記者楊綿傑翻攝）

    考生在答案卷上畫出台鐵各路線並標示站名。（記者楊綿傑翻攝）

    考生在答案卷上畫出台鐵各路線並標示站名。（記者楊綿傑翻攝）

    大考中心審議學測違規事項。（記者楊綿傑攝）

    大考中心審議學測違規事項。（記者楊綿傑攝）

    考生將答案卷及內容拍照並上傳社群平台，遭取消考試資格。（記者楊綿傑翻攝）

    考生將答案卷及內容拍照並上傳社群平台，遭取消考試資格。（記者楊綿傑翻攝）

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