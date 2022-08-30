許淑華仍以碩士學位登記

國民黨南投縣長參選人許淑華完成縣長參選登記後，與競選團隊高呼加油口號。（記者謝介裕攝）

2022/08/30 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華昨完成參選登記，學歷填寫「逢甲大學經營管理碩士畢」。針對民進黨對手蔡培慧指她「碩士論文涉抄襲」、「家族有黑道背景」，許表示，論文案逢甲大學十月中就會有審定結果，她從未否認父親是更生人，要蔡陣營及民進黨政府不要再使出烏賊伎倆。許也反擊，蔡昔日支持廢死，當官後態度轉變，有必要向外界公開說明。

昨日是九合一選舉受理登記的第一天，許淑華在競選總部主委、南投縣長林明溱等人陪同下，前往縣選委會完成參選登記。

請繼續往下閱讀...

許接受媒體採訪時，對蔡培慧指控她家族黑道背景、論文抄襲一事表示，若蔡尊重法律，為何支持廢死？蔡在農運時支持居住正義、反萊豬，當官後卻支持萊豬進口；問蔡是否支持廢死，蔡卻氣急敗壞地反指她消費殉職警員，還反問她的身世。

許淑華表示，父親確實是更生人，自己從未否認過，而父親也已付出代價，她自己歷經廿多年選舉，也獲得肯定，此事並不影響她為民服務的熱忱，蔡培慧沒必要還扯到八十歲的老人家。

從未否認父親是更生人

至於碩士論文部分，許淑華指出，自己未清楚註明出處，確實有疏漏，兩年前就講清楚，民進黨還是拿論文案攻擊她；逢甲大學審查論文案，預計十月中就會有審定結果，她對自己的論文非常有信心，要蔡培慧陣營不要因選情告急，就使出烏賊伎倆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法