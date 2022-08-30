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    蔡培慧「百里前行」抵水里 推偏鄉急診、發展觀光軸線

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左），前進水里鄉展開「百里前行」大掃街，拜票時與民眾互動熱絡。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左），前進水里鄉展開「百里前行」大掃街，拜票時與民眾互動熱絡。（記者劉濱銓攝）

    2022/08/30 17:29

    〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧「百里前行、南投升級」大掃街，今天來到水里鄉拜票，同黨雲林縣立委蘇治芬也前來站台；蔡培慧表示，水里過去林業、鐵道發展，素有「小台北」之稱，惟因產業更迭而沒落，未來將強化水里觀光樞紐的地理優勢，連結集集、信義發展觀光旅遊軸線，另也會加強偏鄉醫療，尤其是急診人力與器材，讓偏鄉有更完善的醫療照護。

    蔡培慧在蘇治芬，以及同黨南投縣議員參選人王秋淑、林良政，無黨籍水里鄉長參選人、水里鄉代會主席葉銘豐等人陪同下，一起到水里鄉市區掃街，蘇治芬大讚縣長選蔡培慧，讓南投脫胎換骨。

    蔡培慧指出，水里鄰近信義鄉，是進出玉山等高山的要衝，加上還有台電水力發電廠，未來將發展水里溪成為水域運動訓練基地，活絡旅宿及餐飲業，並與集集、信義發展觀光軸線，吸引遊客到水里旅遊，除了行銷農產，也推廣「親山步道」，像是透過水里到魚池的「水沙漣古道」，發展淺山古道觀光，讓更多人親近水里的好山好水。

    此外，她也關心偏鄉醫療，當選將加強偏鄉急診人力與器材，讓民眾在第一時間獲得適當的醫療處置，並運用遠距與智慧醫療，照顧更多偏鄉民眾。

    蘇治芬則說，南投停滯10多年，今年是改變的最佳時機，尤其縣市長的能力和清廉，攸關地方長久發展，必須以高道德標準審視，她認為蔡培慧具農業專業，以及清廉務實的態度，呼籲鄉親相挺，給蔡培慧機會，就是給南投機會。

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前排右三），前進水里鄉展開「百里前行」大掃街，同黨雲林縣立委蘇治芬也前來站台（前排右四）。（蔡培慧競選團隊提供）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前排右三），前進水里鄉展開「百里前行」大掃街，同黨雲林縣立委蘇治芬也前來站台（前排右四）。（蔡培慧競選團隊提供）

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