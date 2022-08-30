蔡培慧質疑許淑華家族黑道背景

民進黨南投縣長參選人蔡培慧昨反指，許淑華才是打烏賊戰的人。（記者陳鳳麗攝）

2022/08/30 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕昨天是九合一選舉參選登記第一天，藍綠南投縣長參選人就針鋒相對。國民黨參選人許淑華指民進黨參選人蔡培慧說她家族與黑道有關、消費殉職警員，又猛打其論文案，根本是打烏賊戰；蔡培慧回應，該嚴懲的重大刑案犯罪人就要嚴懲，反倒是許支持涉及殺警案的現任國民黨彰化縣黨部主委蕭景田，且許當南投市長時棄土場是父親手下得標，這才應該好好說明。

蔡培慧指出，自己一向尊重法律規範且守法，該嚴懲的重大刑案犯罪人就要嚴懲，也強力支持警察權益受到更多的保護，反倒是許淑華更應該說明，為何她會跑去支持曾涉犯殺警案的蕭景田。

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蔡培慧表示，許淑華說從未否認父親是更生人，可是許也應交代清楚，有關她的家族或關係親密之人，與黑道之間盤根錯節的結構關係。像許淑華當南投市長時，永興棄土場就是由其父親的小弟蔡木火得標，而蔡木火後來還以合法掩護非法，掩埋含重金屬的有害廢污泥；外界質疑多次，許淑華始終迴避。

論文爭議未明 許才是烏賊戰

蔡培慧也表示，許淑華稱質疑她的碩士論文抄襲是烏賊伎倆，事實上打烏賊戰的人是許本人，因為許至今不肯對外說明她的論文架構、討論修改過程。另許淑華才說逢甲大學十月中會有審定結果，昨日登記參選時，學歷卻已登記逢甲大學碩士，她很想提醒許在爭議的環節上仍應審慎一點。

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