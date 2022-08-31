美女團、攜家帶眷大亂鬥！新北各黨派聯合登記擠爆選委會

民進黨蘇系的現任議員張維倩、議員參選人翁震州、彭一書及彭莉惠一早前往聯合登記。（翁震州辦公室提供）

2022/08/31 12:02

〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選年底登場，8月29日到9月2日受理參選人登記，今逢吉日，一早湧入各黨派參選人聯合登記，包括民進黨蘇系、湧言會、新潮流、正國會及台灣民眾黨等，形成同時間多個黨派各自造勢場面，氣氛熱絡。另外，前新北市議員李婉鈺今也以無黨籍身分帶領歌舞團熱鬧進場。

民進黨今天上午率先由蘇系的現任議員張維倩、議員參選人翁震州、彭一書及彭莉惠聯合登記；緊接約上午10點由李婉鈺率領美女團高歌進場，而同時間民眾黨秘書長謝立功也集結11名議員參選人在大門口聯合造勢，氣氛熱絡。

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民進黨正國會的議員參選人卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜帶著3個泡泡抵達，象徵戳破新北市長侯友宜的假象，直批侯市府防疫、社宅政策，以及侯友宜面對各種爭議永不表態、選上不會做好做滿等；新潮流議員戴瑋姍、張錦豪、議員參選人顏蔚慈、林秉宥也在立法委員沈發惠、現任議員陳文治站台下熱鬧造勢。

湧言會的現任議員張志豪、議員參選人李宇翔、黃淑君及曾進益則攜家帶眷，帶著各自小孩前來力挺，氣氛溫馨。

國民黨現任議員蔡淑君、陳儀君及洪佳君今天下午也將合體穿白T登記，展現的「三君」好情誼，並共同立下承諾，當選後每票30元的選票補助款會全數捐出，為更多急難待援的學生打開保護傘。

另外，據了解，新北市長侯友宜明天上午也將前往新北市選舉委員會登記參選連任新北市長。

前新北市議員李婉鈺今也以無黨籍身分帶領歌舞團熱鬧登記。（記者周湘芸攝）

民進黨湧言會的現任議員張志豪、議員參選人李宇翔、黃淑君及曾進益攜家帶眷聯合登記。（記者周湘芸攝）

民進黨正國會的議員參選人卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜帶3個泡泡象徵戳破新北市長侯友宜假象。（記者周湘芸攝）

民進黨新潮流議員戴瑋姍、張錦豪、議員參選人顏蔚慈、林秉宥聯合造勢登記。（記者周湘芸攝）

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