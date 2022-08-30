林金結「獅友裝」登記參選 承諾選票補助款全數捐教育使用

新北市議員林金結（右3）今在國際獅子會300B2區幹部陪同下登記參選第四屆議員。（記者周湘芸攝）

2022/08/30 14:23

〔記者周湘芸／新北報導〕九合一選舉開放登記參選第2天，新北市議員林金結今著國際獅子會背心、帽子在國際獅子會300B2區總監李家順、前總監陳美雲、祕書長李永禎等獅友陪同下至新北市選委會登記參選第四屆議員，並承諾選票補助款將全數捐贈出來給教育使用。

林金結表示，新北市正在脫胎換骨，他提出「提高獎勵生育、托育補助及幼兒教育品質，積極鼓勵青年攜幼移居，增建青年住宅」的政見，希望用各種方式吸引最多人口到新北市，這也是他未來監督市政的重點之一。他也承諾，會將每一張支持他選票所得的30元選票補助款全數捐贈出來給教育，用實際行動讓弱勢孩子看見未來。

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李家順指出，林金結長期投入公益，待人親切、關懷弱勢，也常帶動獅友有錢出錢、有力出力，捐贈消防探勘車、救護車、住警器等，去年疫情期間更幫新北市府好日子愛心大平台募資數千萬元，哪裡有需要就會看到林金結的身影，發揮其影響力。

陳美雲表示，林金結過去參與3次選舉累積360多萬元選票補助款，已全部捐贈給國中小教育使用，非常值得欽佩，今天由國際獅子會300B2區幹部全員出動，陪同林金結登記參選新北市第四屆議員。

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