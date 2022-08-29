新北地方公職人員選舉登記起跑 張錦豪搶綠營議員頭香

新北市議員張錦豪是民進黨第一個登記的議員參選人。（記者賴筱桐攝）

2022/08/29 10:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕2022新北市地方公職人員選舉登記今天起跑，民進黨由現任市議員張錦豪搶頭香登記；被視為新北市長侯友宜子弟兵的國民黨市議員參選人呂家愷、吳訓孝、戴湘儀3人，今天一早領表，將擇日登記。

張錦豪說，明天黨籍議員提名人將和民進黨新北市長參選人林佳龍集體登記造勢，他擔心明天人太多需要排隊，今天抽空先來，把資料準備齊全，萬一有資料需要補正，也有緩衝應變的時間。

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此外，民進黨現任市議員廖宜琨在太太陪同下登記，他笑說，太太說今天登記，所以就來了，「聽某嘴、大富貴」。另一名無黨籍的楊萬金，登記參選山地原住民市議員。

被視為「侯家軍」的呂家愷、吳訓孝、戴湘儀3人一起領表，戴湘儀說，希望讓各選區的市民感受到團結的力量，將擇日3個人一起登記，如果可以配合侯友宜的時間同時登記，當然最好不過。

呂家愷表示，原本他和吳訓孝、戴湘儀與蔡畹鎣4個人之間承諾，年底相約在議會見，如今蔡畹鎣轉換跑道，他們3個人仍會努力完成夢想；吳訓孝說，未來若順利當選，將進行跨選區服務，配合市府政策並監督市政。

戴湘儀談到，雖然侯友宜是她過去的長官，但選舉是自己的事情，必須各自努力，這段時間跑市政行程經常遇到侯，侯友宜會當面給予加油打氣，面對其他參選人，也秉持同樣的態度鼓勵年輕人。

由於今天農民曆為「正四廢」凶日，除了祭祀、破屋壞垣、解除、掃舍宇外，諸事不宜，截至今天上午10點半，僅張錦豪、廖宜琨、楊萬金3人登記。

被視為「侯家軍」的國民黨市議員參選人呂家愷（左起）、戴湘儀、吳訓孝，今天共同領表。（記者賴筱桐攝）

新北市議員廖宜琨（右）在太太陪同下登記參選。（記者賴筱桐攝）

無黨籍的楊萬金，登記參選新北市山地原住民市議員。（記者賴筱桐攝）

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