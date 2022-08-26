為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李婉鈺新書自揭情史 自曝「被分手」罹患憂鬱症

    新北市議員參選人李婉鈺今天出席《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》新書發表會。（李婉鈺提供）

    新北市議員參選人李婉鈺今天出席《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》新書發表會。（李婉鈺提供）

    2022/08/26 21:59

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區議員參選人李婉鈺今天舉辦《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》新書發表會，內容包含成長、工作、感情故事，並分享凍齡的保養秘訣，在情海歷經波折的她，自曝曾因「被分手」而罹患憂鬱症，最後坦然面對、勇往直前，活出閃亮光彩。

    李婉鈺說，許多人都是從新聞報導中認識她，因而產生一些誤解，這次她首度藉由出書，分享擔任空服員、高鐵工程師到民意代表的心路歷程，期許給更多人自信、勇敢、跌倒再站起來的希望，為還在黑暗中摸索的任何人，點上一盞光，提醒大家避免走上荊棘之路。

    記者會現場，1名23歲的男大學生表示，他多年前曾在雲林同鄉會等各群組發起團購，希望大家可以購買鄉下阿嬤的肉粽，但促銷了好一陣子，最後只有李婉鈺一筆訂單，這股溫暖燃起他對創業的熱情，他也一直惦記這份恩情到現在，今天特地到現場祝賀。

    民眾分享說，李婉鈺擔任市議員期間，替板橋市民謀取各種福利，時常有許多民眾告訴她：「不用來我們這拜票，我們這區都是挺妳的，因為你幫我們做了電纜地下化！」要她把時間拿去跑其他地方的行程。

    身為建築及都市設計學系博士的李婉鈺認為，建築是一種生活美學，他致力將所學貢獻鄉里，包括推動整治湳仔溝工程、府中捷運站周邊更新、電線電纜地下化等，今年底若當選新北市議員，將持續落實「讓土地有愛、讓城市有夢」的政見。

    李婉鈺提到，自己在感情中歷經波折，曾因「被分手」而罹患憂鬱症，坦然面對後，她鼓勵曾和她一樣害怕被貼上標籤、對人生感到迷惘的人們，即便跌倒過，都能重新站起來、勇往直前，活出自信與光彩。

    《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》新書分享簽名會將於9月4日下午3 點在金石堂板橋店（環球購物中心）2樓戶外空間舉行。

    新北市議員參選人李婉鈺出席《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》新書發表會，有許多好友相挺。（李婉鈺提供）

    新北市議員參選人李婉鈺出席《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》新書發表會，有許多好友相挺。（李婉鈺提供）

    新北市議員參選人李婉鈺發表新書《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》，內容包然成長、工作、感情的故事。（李婉鈺提供）

    新北市議員參選人李婉鈺發表新書《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》，內容包然成長、工作、感情的故事。（李婉鈺提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林秉樞自爆曾贊助政治人物幾十萬 李婉鈺嗆：家暴要賠多少？
    2022/08/01 22:48

    林秉樞自爆曾贊助政治人物幾十萬 李婉鈺嗆：家暴要賠多少？
    李婉鈺遺失20萬BV長夾 懷疑「彎腰男」撿走卻告不成
    2022/06/28 13:08

    李婉鈺遺失20萬BV長夾 懷疑「彎腰男」撿走卻告不成

    國圖館生活圈 這案稀有規劃驚艷市場
    50歲李婉鈺爆未婚生子？認了「其實我有一個兒子」
    2022/05/23 08:35

    50歲李婉鈺爆未婚生子？認了「其實我有一個兒子」
    李婉鈺自抖當議員8年 倒貼2400萬
    2022/05/22 10:32

    李婉鈺自抖當議員8年 倒貼2400萬

    A7雙語學區正核心19～29坪聰明學霸宅
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播