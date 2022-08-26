李婉鈺新書自揭情史 自曝「被分手」罹患憂鬱症

新北市議員參選人李婉鈺今天出席《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》新書發表會。（李婉鈺提供）

2022/08/26 21:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區議員參選人李婉鈺今天舉辦《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》新書發表會，內容包含成長、工作、感情故事，並分享凍齡的保養秘訣，在情海歷經波折的她，自曝曾因「被分手」而罹患憂鬱症，最後坦然面對、勇往直前，活出閃亮光彩。

李婉鈺說，許多人都是從新聞報導中認識她，因而產生一些誤解，這次她首度藉由出書，分享擔任空服員、高鐵工程師到民意代表的心路歷程，期許給更多人自信、勇敢、跌倒再站起來的希望，為還在黑暗中摸索的任何人，點上一盞光，提醒大家避免走上荊棘之路。

請繼續往下閱讀...

記者會現場，1名23歲的男大學生表示，他多年前曾在雲林同鄉會等各群組發起團購，希望大家可以購買鄉下阿嬤的肉粽，但促銷了好一陣子，最後只有李婉鈺一筆訂單，這股溫暖燃起他對創業的熱情，他也一直惦記這份恩情到現在，今天特地到現場祝賀。

民眾分享說，李婉鈺擔任市議員期間，替板橋市民謀取各種福利，時常有許多民眾告訴她：「不用來我們這拜票，我們這區都是挺妳的，因為你幫我們做了電纜地下化！」要她把時間拿去跑其他地方的行程。

身為建築及都市設計學系博士的李婉鈺認為，建築是一種生活美學，他致力將所學貢獻鄉里，包括推動整治湳仔溝工程、府中捷運站周邊更新、電線電纜地下化等，今年底若當選新北市議員，將持續落實「讓土地有愛、讓城市有夢」的政見。

李婉鈺提到，自己在感情中歷經波折，曾因「被分手」而罹患憂鬱症，坦然面對後，她鼓勵曾和她一樣害怕被貼上標籤、對人生感到迷惘的人們，即便跌倒過，都能重新站起來、勇往直前，活出自信與光彩。

《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》新書分享簽名會將於9月4日下午3 點在金石堂板橋店（環球購物中心）2樓戶外空間舉行。

新北市議員參選人李婉鈺出席《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》新書發表會，有許多好友相挺。（李婉鈺提供）

新北市議員參選人李婉鈺發表新書《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》，內容包然成長、工作、感情的故事。（李婉鈺提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法