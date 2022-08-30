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    蔡壁如陪同 民眾黨議員選將穿空姐服、軍服登記

    民眾黨立委蔡壁如陪同新北市議員參選人王如意（左）、張凱鈞（右）登記參選。（記者賴筱桐攝）

    民眾黨立委蔡壁如陪同新北市議員參選人王如意（左）、張凱鈞（右）登記參選。（記者賴筱桐攝）

    2022/08/30 14:03

    〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣民眾黨立法委員蔡壁如今天陪同黨籍新北市議員參選人張凱鈞、王如意登記，張凱鈞穿上陸軍軍服，王如意則以一身空服員裝扮亮相。蔡壁如表示，台灣民眾黨的候選人都是各行各業的專業人士，未來進入新北市議會後，將在各領域發揮所長，扮演監督角色，貫徹民眾黨的建黨初衷，「科學、理性問政」。

    張凱鈞表示，大新店地區要改變，絕對不是台北市的衛星城市，新北市要有成為新北都心的覺悟，新店溪把新店、安坑切成兩半，安坑人口有十幾萬人，多年來沒有在地議員；過去多數民意代表認為石碇、坪林沒有選票，民眾黨召開2次公聽會，解決過去2年沒有辦法解決的問題，一路走來，民眾黨不在乎有沒有選票，只在乎事情對與錯，未來會全力以赴，為民眾黨拿下關鍵的一席。

    王如意說，完成登記程序將從參選人變成候選人，希望把藍綠擺兩旁、民生擺中間，一起努力改變新北市。

    蔡壁如稱讚張凱鈞關注年輕人創業議題，打造共享空間，連服務處都成為網紅打卡景點，希望將這股活力注入新北市議會；王如意是和她工作2年多的好同事，非常盡責，過去擔任空服員，空姐的形象大大加分。

    外號Z9的民眾黨新北市板橋區議員參選人吳達偉，在服務處人員陪同下完成登記，他說，民眾黨沒有新北市長參選人當母雞，只能靠自己努力經營選區，他積極拜訪市場、廟宇、店家，深入地方跟民眾聊天，至於地方餐會或活動，比較屬於社團、組織方面，本來就不是他能輕易進入的領域，也不是他主要的訴求對象，他會盡量尋求資源，勤走基層並結合空戰方式拉抬聲量。

    外號Z9的民眾黨新北市板橋區議員參選人吳達偉完成登記程序。（記者賴筱桐攝）

    外號Z9的民眾黨新北市板橋區議員參選人吳達偉完成登記程序。（記者賴筱桐攝）

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