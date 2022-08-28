鄭寶清參選 凌濤：立儲之爭提前開打

凌濤在臉書發文直指，鄭寶清參選「四腳督」之外的兩個意義，其中一個意義，代表著民進黨總統提名黨內前哨站提前開打。（資料照）

2022/08/28 15:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前民進黨立委鄭寶清宣布參選，桃園市長選戰形成「四腳督」，國民黨桃園市議員參選人凌濤在臉書發文直指，鄭寶清參選「四腳督」之外的兩個意義，其中一個意義，代表著民進黨總統提名黨內前哨站提前開打。

凌濤指出，鄭寶清參選的兩個意義，第一，加上前副總統呂秀蓮，可以看出在地老桃園民進黨人，對現在整體民進黨施政決策體制嚴重不滿，走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的，是對蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，以不及格的政治誠信道德標準提名、護航林智堅表達最直白的抗議。而鄭寶清提到要「留下民主的火種」，就是預言民進黨於論文抄襲案、棒球場工程案，站在年輕世代的對立面，可能造成年底選情崩盤，預留民進黨改革再站起的機會。

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凌濤指出，第二個意義，則是從鄭寶清身邊的要角、核心支持者桃園水利會前會長黃金春等人，可以看出濃濃的「賴系色彩」，黃金春還曾於去年2月與副總統賴清德在新北市萬里老家餐敘，甚至當場表態支持賴參選總統。而鄭文燦挺鄭運鵬，鄭寶清的支持者又與賴清德親近，這次桃園民進黨一連串的提名混局，可能讓2022年的桃園市長選戰，成為2024年民進黨總統提名黨內前哨戰，「立儲」之爭提前開打。

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