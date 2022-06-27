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    陳時中敲定競總？ 傳1個月前就有「看風水」之說

    衛福部長陳時中。（資料照）

    衛福部長陳時中。（資料照）

    2022/06/27 13:01

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨備戰台北市長選舉，傳出部分英系人士積極替衛福部長陳時中抬轎，甚至打算將其競選辦公室租在「小英教育基金會」同一棟大樓。對此，有英系成員不諱言早在1個月前就有「看風水」之說，相關傳言並非空穴來風；但也有英系要角表示，總統蔡英文都還沒決定，競總一說令他們感到疑惑與意外。據了解，陳時中確實是出戰北市的人選之一，但不到攤牌時刻，似乎仍有變數。

    媒體報導，據悉，英系已準備「雙北全拿」，有信心新北會提名立委羅致政，台北會提名陳時中。知情人士透露，英系已為陳物色了競選辦公室地點，打算租在台北市長安東路一段，和「小英教育基金會」同一棟大樓。雙北人選最快7月初就會宣布，聯合出擊相信能量會比較強，可讓黨內進入備戰狀態。

    對於提名時程，一名英系成員表示，相較於過往提名人選的時間點，今年受到疫情影響已經晚了許多，不過普遍認為會在7月17日民進黨全代會前完成所有縣市首長提名，並於當日進行宣傳。而雙北市長提名作業也已到了最後關頭，最快近日就會有結果，不論最終人選是否一如外界猜測，團結才是勝選關鍵。

    針對替陳時中成立競選辦公室傳聞，有英系人士私下透露，確實曾有相關討論，早在1個月前，內部就有「看風水」等相關說法。不過，也有英系要角對此明確否認，強調蔡總統都還沒有決定徵召人選，怎麼可能此時就找好競選辦公室，要確定人選，才會有下一步，對於有這樣的傳聞，我們也是感到疑惑與意外。

    不過，一名綠營人士也分析陳時中目前的情況，認為其出征的三項條件，目前只差一項，也就是蔡總統點頭。他說，第一項條件是擁有高知名度，這兩年來陳時中擔任疫情指揮官，幾乎每日都親力親為召開記者會，就算目前仍被疫情綁住，但不會有不勤跑選區的問題。

    綠營人士指出，第二項條件，若是陳時中真獲徵召出戰北市，那小英之友會將成為其最堅實的後盾，包括該會長期在百工百業的組織，就是陳時中後續競選的即戰力，短時間內就可成型。因此，目前可說是「萬事俱備，只欠東風」。

    然而，據相關知情人士透露，陳時中確實是在蔡總統的口袋名單之內，不過也並非唯一人選，雙北是否真能「英系全拿」，似乎仍有變數。隨著選戰時程不斷逼近，最終出線人選為何，還有待觀察。

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