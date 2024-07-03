總統府稱釋憲出爐前不宜國情報告 傅崐萁：來是履行過去對人民承諾

國民黨團總召傅崐萁。（記者林欣漢翻攝）

2024/07/03 19:57

〔記者林欣漢／台北報導〕民眾黨團曾提案邀總統賴清德赴立法院進行國情報告，將要求排入院會議程處理，總統府則指「立法院職權行使法修正案」有違憲疑慮，大法官尚未做出釋憲結果前不宜採取行動。立法院國民黨團總召傅崐萁今日中午接受專訪時表示，賴總統去年參選時宣稱一定會赴立法院進行國情報告，得到選票後就不算數，大家都看得出他是何種人。

傅崐萁表示，過去李登輝前總統就曾到國民大會提出國情報告，大家聽不懂的地方解困釋疑，這已經是中華民國的慣例，去年參選總統過程中，賴清德宣稱一定會依照中華民國憲法及立法院職權行使法赴立法院進行國情報告。

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傅崐萁指出，「立法院職權行使法修正案」尚未修法通過前，自己就曾公開表達歡迎賴總統回娘家，要一問一答、即問即答、或只說不答，我們都歡迎，結果新法通過後，賴總統鄭重警告我們不要貿然邀他來，賴總統是國會議員出身，知道國會承載百分之百的民意，既然你再三強調不願意來，我何必搭舞台給你？

傅崐萁表示，立法院沒這麼卑微，來國情報告是履行過去對人民的承諾，也應該要來的，現在擺這麼大的舞台、鋪上紅毯給你，結果不來，你不來沒關係，就尊重。我們已經展現高度及誠意，也再三表達隨時歡迎來國情報告。

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