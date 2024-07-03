白營將邀賴國情報告 府：釋憲出爐前不宜

民眾黨立法院黨團昨宣布，將在12日提案，希望正式排上議程，邀請總統賴清德赴立院國情報告。（記者羅沛德攝）

2024/07/03 05:30

〔記者李文馨、蘇永耀、謝君臨、劉宛琳／台北報導〕「立法院職權行使法修正案」已生效，但因涉違憲爭議，行政院等憲政機關均聲請釋憲。民眾黨團總召黃國昌昨表示，黨團曾提案邀總統賴清德赴立法院進行國情報告，將要求排入院會議程處理。總統府發言人郭雅慧回應，既然有違憲疑慮，各憲政機關皆應等候憲法法庭判決結果，大法官尚未做出釋憲結果前不宜採取行動。

郭雅慧表示，此次立法院三讀通過的法律，審議程序引發社會高度疑慮，加上修正條文內容有違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議，賴總統已委由律師向司法院遞交釋憲聲請書，向憲法法庭提起憲法訴訟，呼籲靜候判決。

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黃國昌表示，昨天黨團會議針對接續立院議事及法案做成三點決議。第一，國會聽證調查制度適用對象，包括國發基金在過去幾年是否淪為紓困基金，甚至成為官商勾結的溫床，有必要配合產業創新條例修正，進行國會聽證制度。此外，「鏡電視弊案」也有必要透過國會聽證調查制度，還給全民真相。

黃國昌說，第二，「立法院職權行使法」已生效，民眾黨先前已正式提案，立法院長韓國瑜也曾召集協商，預計十二日過協商冷凍期，屆時將要求此議案正式排入議程，由立法院院會進行處理。第三，針對公職人員選舉罷免法修正，民眾黨團不贊成提高罷免門檻，四日排審「選罷法」時，立委麥玉珍將提出民眾黨版本的修正動議，主張提議連署程序應要嚴謹，比照「正副總統選罷法」規定，連署應檢附身分證影本。

此外，對於國民黨團、民眾黨團要求行使國會調查權，今天將於交通委員會討論成立「鏡電視調查專案小組」。行政院長卓榮泰昨於立院受訪呼籲，所有機關依照釋憲判決後的內容來執行，是在守護憲法，所以他仍認為，大家在這個時候應該等到釋憲機關做進一步的決定後，才開始在未來有任何合法、合憲的行為，是比較妥當的。民進黨團也表達反對態度。

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