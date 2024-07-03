贈勳AIT處長孫曉雅 賴清德：現在是台美關係最好時候

總統賴清德今頒授大綬景星勳章給即將離任的美國在台協會（AIT）處長孫曉雅，表彰她對台美關係的卓越貢獻。（總統府提供）

2024/07/03 20:20

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今頒授「大綬景星勳章」給即將離任的美國在台協會（AIT）處長孫曉雅，表彰她對台美關係的卓越貢獻。賴說，孫曉雅任內提出4項工作目標都已達成，包含增強台灣自我防衛力量、促成台美經濟更緊密結合並增加全球供應鏈韌性、協助台灣參與國際事務及有意義參與聯合國所屬組織，以及讓台美關係在已經很好的基礎上，更上一層樓；現在是台美關係最好的時候。

賴清德表示，孫曉雅與台灣有很深厚的淵源，1992年曾到AIT服務，30年後再次回到台灣，成為AIT首位女性處長，孫曉雅不僅與台灣淵源深厚，對台灣的感情更是堅定，她就任時為自己設定4項工作目標，包括增強台灣自我防衛力量、促成台美經濟更緊密結合並增加全球供應鏈韌性、協助台灣參與國際事務及有意義參與聯合國所屬組織，以及讓台美關係在已經很好的基礎上，更上一層樓，上述目標對台灣而言都非常重要，且經過短短3年的努力，已經有相當的成果。

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賴清德表示，國防方面，在孫曉雅努力下，拜登政府前後共15度宣布對台軍售，並促成國會支持「總統提用權」及「外國軍事融資」等方法，幫助台灣提升自我防衛力量；在經貿合作上，台灣與美國已完成簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，目前也持續進行第二階段談判，讓台灣在全球新的產業鏈重組中占有地位，也讓台灣在未來國際社會的經濟繁榮發展，扮演關鍵力量。

賴清德說，孫曉雅也努力協助拓展台灣的國際空間。每年美國國會或相關行政單位，都積極結合國際社會，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）以及各項國際活動，讓台灣有機會貢獻更多公共衛生力量，造福國際社會。

賴清德強調，現在是台美關係最好的時候。當台灣面臨疫情挑戰，美國也贈與台灣數百萬劑疫苗，這就是最好的證明，顯見孫曉雅已完全達到她原先設定的4項工作目標，孫曉雅是傑出的外交官，也是台灣的好朋友，希望她未來不論在哪個工作崗位上，都能秉持過往支持台灣的立場，促進台美合作，成就台美間更好的發展。

孫曉雅表示，非常榮幸能獲頒「大綬景星勳章」，擔任AIT處長是她職涯上的夢想成真，過去3年來，我們共同推進台美堅若磐石夥伴關係的發展，這是她30年前開始外交生涯時無法想像的成就，她曾兩度居住於台北。第一次是1990年代初期，當時她是AIT最年輕和資歷最淺的美國官員，2021年再度回到台灣擔任AIT處長，過去30年來，美台關係持續穩健深化。

孫曉雅指出，台美關係植基於自由、開放、民主社會等共享價值。即使世界不斷改變，兩國如今面對的全球局勢更加複雜，美國對台灣的支持依然非常強健、有原則，而且是跨黨派的，感謝賴總統提及她上任時所設定的4項工作目標，能與AIT的同事一起工作她感到非常榮幸，她是代表AIT所有同仁接受勳章，因為外交工作無法單靠個人努力，需要團隊合作才能達成。

孫曉雅說，今天在場也包括與AIT緊密合作的機構，像是美國學校、台北市美僑協會（American Club Taipei）、學術交流基金會等。尤其美台之間在經濟與商業方面的緊密連結，也有賴台灣美國商會與美國各州的在台組織的協助。

孫曉雅也特別感謝台灣作為AIT對口的現任與卸任官員，是很棒的團隊，這三年來雙方合作非常順利，她對美國和台灣共同取得的成就感到相當驕傲，也深信台灣、美國和雙方堅若磐石的夥伴關係將有光明的未來。

孫曉雅表示，她一生從事外交工作，已經習慣說「See you later」，無論下次見面是在何處，她想讓大家知道，在台灣的這段時光和台灣人民的良善與溫暖，都已深深改變她，讓她成為更好的人。

在場觀禮者尚包括「美國在台協會」台北辦事處副柯傑民（Jeremy Cornforth）、農業組組長王睿珂（Erich Kuss）、政治組組長饒昌明（Richard Jao）等，以及副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、行政院政務委員楊珍妮、外交部長林佳龍等人。

總統賴清德今頒授大綬景星勳章給即將離任的美國在台協會（AIT）處長孫曉雅，表彰她對台美關係的卓越貢獻。（總統府提供）

總統賴清德今頒授大綬景星勳章給即將離任的美國在台協會（AIT）處長孫曉雅，表彰她對台美關係的卓越貢獻。（總統府提供）

總統賴清德今頒授大綬景星勳章給即將離任的美國在台協會（AIT）處長孫曉雅，表彰她對台美關係的卓越貢獻。（總統府提供）

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