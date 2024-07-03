幫台灣交朋友 蕭美琴：外交工作也是服務業

蕭美琴認為，自己所從事的政治與外交工作也是另一種服務業。政治服務業由人民每隔幾年用另一種方式做評鑑；外交工作則是在幫台灣交朋友，把外國朋友帶到台灣，看見台灣人的友善、台灣的美麗與活力。（資料照）

2024/07/03 20:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統蕭美琴今（3）日下午出席「台灣服務業大評鑑頒獎典禮」時表示，台灣服務業的素質及品質在全世界越來越知名，期盼產業持續接軌國際，運用台灣優越的地理位置、豐富的人才資源、台灣人的靈活善良，以及強大的科技實力做後盾，勇於創新、不斷提升競爭力和品質，在國際舞台上發揮更大的影響力；產業間也能異業結合，共同攜手創造服務業的新時代。

蕭美琴指出，台灣服務業的素質及品質在全世界越來越知名，許多國家的服務業，甚至都指名要來自台灣的優秀幹部幫他們訓練服務人員，代表台灣服務業在國際上越來越有口碑。這幾年，服務業也已占台灣整體GDP比例超過六成，從事服務業的人口約占整體勞動力的一半以上，無論從GDP或從業人口占比來看，服務業都是台灣的護國產業。

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她認為，自己所從事的政治與外交工作也是另一種服務業。政治服務業由人民每隔幾年用另一種方式做評鑑；外交工作則是在幫台灣交朋友，把外國朋友帶到台灣，看見台灣人的友善、台灣的美麗與活力，這同時也是一種行銷業，希望讓大家看到「台灣」這塊招牌背後所帶來信任與品質的價值。

副總統舉例，她在從事外交工作時，很多觀光行銷都是靠台灣服務業所提供的服務、台灣美食等，讓全世界感受到台灣的溫暖與美麗。像現在美國華府周邊已有數十間珍珠奶茶店，這也是台灣佈局在全世界的另一種軟實力。尤其，現在剛好是疫後全球觀光市場競爭激烈的時候，台灣的服務口碑，加上特有的觀光、美食文化，形成一個美麗的鐵三角，不僅可以帶動市場需求，更可以吸引更多國際旅客來，讓「台灣」成為知名國際旅遊品牌。不但可以讓世界走進台灣，更可以讓台灣走向世界，擴大國際市場。

蕭美琴並說，除了在台灣做得好，產業也要接軌國際，用台灣優越的地理位置、豐富的人才資源、台灣人的靈活善良，以及強大的科技實力做後盾，讓台灣服務業在國際舞台上發揮更大的影響力。面對全球時局的變化，相信大家都有足夠的靈活性擁抱變化、勇於創新，不斷提升競爭力和品質，才能在激烈的國際競爭中脫穎而出，讓台灣服務業衝出超越國際的格局。

蕭副總統期盼大家持續和政府共同努力，社會中每項變革都少不了產官學各個面向彼此激勵，提供更好的平台，讓產業之間異業結合，共同攜手創造服務業的新時代。

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