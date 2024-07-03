為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

幫台灣交朋友 蕭美琴：外交工作也是服務業

蕭美琴認為，自己所從事的政治與外交工作也是另一種服務業。政治服務業由人民每隔幾年用另一種方式做評鑑；外交工作則是在幫台灣交朋友，把外國朋友帶到台灣，看見台灣人的友善、台灣的美麗與活力。（資料照）

蕭美琴認為，自己所從事的政治與外交工作也是另一種服務業。政治服務業由人民每隔幾年用另一種方式做評鑑；外交工作則是在幫台灣交朋友，把外國朋友帶到台灣，看見台灣人的友善、台灣的美麗與活力。（資料照）

2024/07/03 20:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統蕭美琴今（3）日下午出席「台灣服務業大評鑑頒獎典禮」時表示，台灣服務業的素質及品質在全世界越來越知名，期盼產業持續接軌國際，運用台灣優越的地理位置、豐富的人才資源、台灣人的靈活善良，以及強大的科技實力做後盾，勇於創新、不斷提升競爭力和品質，在國際舞台上發揮更大的影響力；產業間也能異業結合，共同攜手創造服務業的新時代。

蕭美琴指出，台灣服務業的素質及品質在全世界越來越知名，許多國家的服務業，甚至都指名要來自台灣的優秀幹部幫他們訓練服務人員，代表台灣服務業在國際上越來越有口碑。這幾年，服務業也已占台灣整體GDP比例超過六成，從事服務業的人口約占整體勞動力的一半以上，無論從GDP或從業人口占比來看，服務業都是台灣的護國產業。

她認為，自己所從事的政治與外交工作也是另一種服務業。政治服務業由人民每隔幾年用另一種方式做評鑑；外交工作則是在幫台灣交朋友，把外國朋友帶到台灣，看見台灣人的友善、台灣的美麗與活力，這同時也是一種行銷業，希望讓大家看到「台灣」這塊招牌背後所帶來信任與品質的價值。

副總統舉例，她在從事外交工作時，很多觀光行銷都是靠台灣服務業所提供的服務、台灣美食等，讓全世界感受到台灣的溫暖與美麗。像現在美國華府周邊已有數十間珍珠奶茶店，這也是台灣佈局在全世界的另一種軟實力。尤其，現在剛好是疫後全球觀光市場競爭激烈的時候，台灣的服務口碑，加上特有的觀光、美食文化，形成一個美麗的鐵三角，不僅可以帶動市場需求，更可以吸引更多國際旅客來，讓「台灣」成為知名國際旅遊品牌。不但可以讓世界走進台灣，更可以讓台灣走向世界，擴大國際市場。

蕭美琴並說，除了在台灣做得好，產業也要接軌國際，用台灣優越的地理位置、豐富的人才資源、台灣人的靈活善良，以及強大的科技實力做後盾，讓台灣服務業在國際舞台上發揮更大的影響力。面對全球時局的變化，相信大家都有足夠的靈活性擁抱變化、勇於創新，不斷提升競爭力和品質，才能在激烈的國際競爭中脫穎而出，讓台灣服務業衝出超越國際的格局。

蕭副總統期盼大家持續和政府共同努力，社會中每項變革都少不了產官學各個面向彼此激勵，提供更好的平台，讓產業之間異業結合，共同攜手創造服務業的新時代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蕭美琴讚中華電信表現 稱每月具體貢獻數千元帳單
2024/07/01 11:36

蕭美琴讚中華電信表現 稱每月具體貢獻數千元帳單
卸任前最後一場AIT國慶酒會 孫曉雅大讚蕭美琴有「穩定領導力」
2024/07/02 20:26

卸任前最後一場AIT國慶酒會 孫曉雅大讚蕭美琴有「穩定領導力」

2024臺東聲音藝術節 7/19跨域演出 聲到人到
蕭美琴出席AIT國慶酒會 強調台灣致力維護台海和平
2024/07/02 20:05

蕭美琴出席AIT國慶酒會 強調台灣致力維護台海和平
參加AIT酒會》蕭美琴：台灣致力維護台海和平
2024/07/03 05:30

參加AIT酒會》蕭美琴：台灣致力維護台海和平

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播