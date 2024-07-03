參加AIT酒會》蕭美琴：台灣致力維護台海和平

外交部長林佳龍（右）昨頒贈「特種外交獎章」給美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（左），表彰她對台美關係的貢獻。（記者張嘉明攝）

2024/07/03 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會（AIT）昨晚舉辦二四八週年國慶酒會，也是AIT處長孫曉雅離任前主持的最後一場國慶酒會。副總統蕭美琴以主賓身分出席，並於致詞時引述總統賴清德過去提出的「和平四大支柱」，強調台灣政府將致力深化各項合作，以維護台海和平穩定，對世界至關重要。

蕭美琴表示，去年通過的「台美廿一世紀貿易倡議」，讓雙邊的企業與人民變得更加緊密，目前台美雙方正在進行第二階段協商，盼能進一步擴大倡議規模；此外，台灣也希望能解決雙重課稅等問題，讓彼此關係更加密不可分。

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蕭美琴也特別感謝美方透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等平台，讓台灣與日本、澳洲等盟友共享專業知識與經驗，解決氣候變遷、網路安全、女性賦權等許多複雜的全球性挑戰。她認為，這證明了台美穩固的關係也對世界有益，身為美國的堅實夥伴，台灣將持續成為世界上的良善力量。

蕭美琴也感謝美國在「台灣關係法」的架構下，支援台灣強化防衛能力，台灣感謝美國兩黨對和平與穩定的承諾。

孫曉雅表示，AIT未來仍會致力與台灣合作，推進彼此共享的自由、開放、具備韌性及包容性的印太地區這項願景，他們感謝台灣作為美國的夥伴共同努力，並在世界各地推進各項民主價值。

由於孫曉雅即將離任，外交部長林佳龍昨頒贈「特種外交獎章」予孫曉雅。孫致詞時表示，這是她任期的最後一週，從卅年前第一次到訪台灣，到三年的AIT處長任期，她見證了台美關係的深化，即使世界面臨更加複雜的挑戰，台美關係仍然愈加牢固。

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