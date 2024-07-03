傅崐萁喊「尋人啟事」找李孟諺 交通部：依規請假陳雪生同意

國民黨立委傅崐萁3日出席交通委員會會議，質疑交通部長李孟諺去向。（記者蔡昀容攝）

2024/07/03 12:44

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通委員會今（3日）邀交通部列席開會，交通部長李孟諺請假，由政務次長伍勝園出席。國民黨立委傅崐萁質疑，李孟諺若是到花蓮勘災，他怎沒接到通知？也不知道部長去哪，要不要貼「尋人啟事」？交通部說明，有依規定向委員會請假，並獲召委陳雪生同意。

交通委員會今天開全體委員會議，討論鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組、審查鐵路法等修正草案，陳雪生說明，李孟諺至花蓮勘災請假，由伍勝園出席。台鐵公司董事長杜微、交通部公共運輸及監理司司長林福山也列席答詢。

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傅崐萁問伍勝園和杜微，部長今天去哪？兩人皆表示未收到資訊。傅說，他今天到場才知道部長沒到，質疑若到花蓮勘災，不用通知地方嗎？次長怎麼會不知道？主管鐵路的台鐵怎麼會不知道？整個交通部都不知道部長去哪，要不要貼尋人啟事？還是說，李今天的行程不公開？若是私人行程，憑什麼不來備詢？

交通部表示，李孟諺因原有排定重要行程，故昨日前往花蓮勘災途中，即親自致電向召委陳雪生請假，並獲允准。同時，交通部亦循立法院相關規定向委員會提出請假並獲同意。

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