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    首頁　>　政治

    陳時中「來得及搭上火車就會上」 黃珊珊1句話冷回

    加拿大駐台代表芮喬丹（左二）與台北市副市長黃珊珊（右一）、外交部次長曾厚仁（右二）等人出席在花博公園的加拿大國慶嘉年華會中，切蛋糕慶祝加拿大國慶。（記者劉信德攝）

    加拿大駐台代表芮喬丹（左二）與台北市副市長黃珊珊（右一）、外交部次長曾厚仁（右二）等人出席在花博公園的加拿大國慶嘉年華會中，切蛋糕慶祝加拿大國慶。（記者劉信德攝）

    2022/06/26 00:10

    〔記者楊丞彧／台北報導〕民進黨年底台北市長選戰人選尚未出爐，近日傳出將徵召衛福部長陳時中，據傳他曾私下說，「來得及搭上火車就會上」，昨天則開玩笑說，「現在都搭高鐵比較多」。台北市副市長黃珊珊今天（25日）被問到相關問題時，只簡短回應，「各自有各自的說法都好」。

    黃珊珊今天下午出席在花博公園由加拿大商會主辦的加拿大國慶日活動，她因公晚到了半小時，壓軸上台全英語致詞，先向加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表芮喬丹（Jordan Reeves）、外交部政務次長曾厚仁等人致意，接著自己是代表台北市長柯文哲以及台北市民向加拿大說聲：「155歲生日快樂！」

    黃珊珊說，她很榮幸受邀參與「加拿大日」活動，對於加拿大商會以及加拿大駐台北貿易辦事處籌辦這次慶祝活動感到非常感激。她說，「加拿大日」是在台外國人最盛大的活動之一，深受台北市民喜愛。在因為疫情影響而停辦兩年後，她非常開心看到在場許多人都穿著紅色或白色的「加拿大國旗色」同樂，象徵著熱情、健康、韌性以及活力。最後，她也祝福所有與會者享受「加拿大日」活動。

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