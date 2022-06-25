批黃珊珊不辭副市長自己也拒辭立委挨轟雙標 蔣萬安：本質不同

國民黨台北市長參選人蔣萬安出席中山區江寧里補辦母親節活動。（ 蔣萬安辦公室提供）

2022/06/25 13:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕有意參選年底台北市長選舉的台北市副市長黃珊珊至今未請辭，屢遭批評濫用行政資源、違反行政中立，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨也拒絕辭去立委，外界批評是雙標，蔣萬安今早受訪表示，立委是民意代表，副市長是行政職，他是否辭職與行政首長辭職本質完全不同。

蔣萬安上午受邀出席中山區江寧里補辦母親節活動，正是他所在選區「本命區」，蔣萬安說，北市每個區都是他要努力耕耘的，今天剛好江寧里長很用心，疫情關係取消母親節活動，今天重新舉辦，就是持續回饋地方，他跟鄉親見面也很高興，希望里內越來越好。

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媒體問蔣先前批黃珊珊沒辭職但自己也沒辭立委，被外界批評是雙標，是否要在最後階段才辭？蔣萬安說，立法委員是民意代表，而副市長是行政職，他再舉侯友宜為例，也稱要參選新竹市長的沈慧虹即將辭職，強調民眾關心的是行政機關維持行政中立，不希望利用行政資源參與選舉活動。

蔣萬安表示，過去、今年選舉各黨立委帶職參選都所在多有，無非是希望多為民眾打拼，目前他在立委職務上依舊戰戰兢兢，做好服務的工作，「我是否辭職與行政首長辭職本質完全不同。」

黃珊珊每週三都會和參選人開直播，是否利用副市長增加曝光度？蔣萬安表示，是否違反行政中立、利用行政資源進行選舉工作，其實台北市民都很聰明，心裡有一把尺，民眾真正關心的是，北市身為首善之都，其實更應該維持行政中立，才能作為表率，這是市民真正期待看到的。

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