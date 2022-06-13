評陳時中、蔣萬安優點 柯文哲：一個EQ超高、一個長得帥而已

台北市議會13日進行施政總質詢，台北市長柯文赴議會列席備詢。 （記者羅沛德攝）

2022/06/13 16:40

〔記者楊心慧／台北報導〕地方選舉年底登場，台北市長選戰備受關注，國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊被視為藍、白市長人選，民進黨人選則未底定，不過衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍頻被點名，台北市議員闕枚莎今在議會質詢時，詢問柯文哲這些人的優點，柯文哲談到蔣萬安時表示：「坦白講，我不知道，不熟、長得帥帥的這樣而已。」

柯文哲今赴議會進行市政總質詢，闕枚莎問黃珊珊的優點為何？柯文哲表示，黃珊珊有他身上的優點，但沒有他的缺點。至於蔣萬安，柯文哲則笑說：「坦白講，我不知道，不熟、長得帥帥的這樣而已。」

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闕枚莎則表示，蔣萬安學識好，當立委也提過很多法案；但柯文哲認為，蔣萬安在立院從來不敢衝撞，民眾黨立委和他說，蔣萬安每次都躲在後面，從來不敢上前線；闕枚莎說，蔣萬安理性問政，就像她在議會也沒衝撞市長，還是推動很多政績。

至於陳時中優點，柯文哲則說，陳時中EQ超高，真的很厲害，EQ是他看過最厲害的，「我如果坐那個位子，早不知道動怒幾次」；柯笑說，怎麼戳他都可以，光是旁邊聽得人都快中風，真的厲害、EQ超強。

闕枚莎最後問到林佳龍優點，柯文哲指出，林和他蠻熟的，不好意思在這講，認為民進黨會不讓林選，但林年齡剛好、正值壯年。

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