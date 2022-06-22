台北市議員怒撕專案報告 議長要求黃珊珊下週備詢

台北市議員對於北市副市長黃珊珊涉違反行政中立且拒絕至議會說明大為不滿。（記者鄭名翔攝）

2022/06/22 17:50

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會要求副市長黃珊珊針對涉違反行政中立案進行專案報告，但黃珊珊拒絕出席，今提交補充說明報告內容也是避重就輕，令北市不分黨籍議員群起砲轟黃珊珊嚴重藐視議會、閹割議員監督權，群情激憤要求退回報告、要求黃珊珊出面說明，國民黨市議員汪志冰當場怒撕報告，經議長陳錦祥裁示，排定下週二要求黃珊珊至大會針對違反行政中立案備詢。

黃珊珊因藉副市長職務之便跑公務行程，多次都有台灣民眾黨議員參選人陪同在側，甚至由市府公務員協助拍照等，令議員們砲轟濫用市府資源、違反行政中立，前天議會財政建設委員會舉行此案專案報告，但黃珊珊拒絕出席，改由產發局長林崇傑、市場處長陳庭輝上火線，令議員大為光火，決議要求黃珊珊提交報告，未料今日市府回函報告僅簡短一張、內容了無新意。

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財委會召集人、無黨籍議員林亮君怒轟，黃珊珊以各種理由迴避委員會的專案報告，出席的局處首長也無法代為發言，致使此事難以釐清，讓黃珊珊仍繼續為特定政黨輔選；社會民主黨議員苗博雅則批，黃珊珊拒絕出席委員會備詢，也為委請代理人代表，只把事務官推到最前線當「人肉盾牌」，厲斥黃珊珊曾當過20年議員，轉當副市長變換了腦袋，與市長柯文哲遇事則推給事務官及科長，回頭又說議員欺負公務員，議會應予以嚴厲譴責。

國民黨議員王欣儀認為，財委會要求市府提出補充說明報告內容應針對黃珊珊違反行政中立、濫用行政資源等進行調查，然而今送交來的內容竟是隻字未提，議員所提出的各項疑點均未釐清；國民黨議員汪志冰怒飆，黃珊珊拒出席委員會已是踐踏所有議員，補充報告內容更是通篇廢話，竟還宣稱與參選人是「偶遇」，完全是藐視議會、造成府會爭端，當場怒撕報告，並要求黃珊珊「趕快下台」。

民進黨議員許淑華認為，黃珊珊除藉由轄管局處的公務行程濫用行政資源帶「小雞」跑選舉外，還透過民政系統使民眾黨參選人得以參加各項基層活動，從未見有任何政黨公然摧毀行政中立至崩盤程度；新黨議員侯漢廷也不滿報告內容竟把「母雞帶小雞」行為以「偶遇」帶過，且毫不解釋市府官員在旁協助拍照等誇張作為，重轟報告通篇「唬爛」，嚴重藐視議會。

陳錦祥總結時稱，依照《地方制度法》規定，副市長「可不出席委員會報告」，「我也沒法度（閩南語，意即沒辦法）」，此話又引發現場譁然，議員王鴻薇認為，前副市長陳景峻曾到委員會備詢，黃珊珊卻可迴避，陳錦祥如此發言形同是為黃珊珊背書，令陳錦祥拉高分貝、憤怒駁斥「我怎麼可能幫她（黃珊珊）背書」，現場一度火爆。

最終，陳錦祥裁示，針對違反行政中立案，黃珊珊須於下週二赴議會大會進行報告與備詢，且北市府須於下週一前提交新版書面報告給各議員。

議長陳錦祥裁示黃珊珊下週二須赴議會針對行政不中立案進行備詢。（記者鄭名翔攝）

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