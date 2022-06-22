台北市議員怒撕專案報告 議長要求黃珊珊下週備詢
〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會要求副市長黃珊珊針對涉違反行政中立案進行專案報告，但黃珊珊拒絕出席，今提交補充說明報告內容也是避重就輕，令北市不分黨籍議員群起砲轟黃珊珊嚴重藐視議會、閹割議員監督權，群情激憤要求退回報告、要求黃珊珊出面說明，國民黨市議員汪志冰當場怒撕報告，經議長陳錦祥裁示，排定下週二要求黃珊珊至大會針對違反行政中立案備詢。
黃珊珊因藉副市長職務之便跑公務行程，多次都有台灣民眾黨議員參選人陪同在側，甚至由市府公務員協助拍照等，令議員們砲轟濫用市府資源、違反行政中立，前天議會財政建設委員會舉行此案專案報告，但黃珊珊拒絕出席，改由產發局長林崇傑、市場處長陳庭輝上火線，令議員大為光火，決議要求黃珊珊提交報告，未料今日市府回函報告僅簡短一張、內容了無新意。
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財委會召集人、無黨籍議員林亮君怒轟，黃珊珊以各種理由迴避委員會的專案報告，出席的局處首長也無法代為發言，致使此事難以釐清，讓黃珊珊仍繼續為特定政黨輔選；社會民主黨議員苗博雅則批，黃珊珊拒絕出席委員會備詢，也為委請代理人代表，只把事務官推到最前線當「人肉盾牌」，厲斥黃珊珊曾當過20年議員，轉當副市長變換了腦袋，與市長柯文哲遇事則推給事務官及科長，回頭又說議員欺負公務員，議會應予以嚴厲譴責。
國民黨議員王欣儀認為，財委會要求市府提出補充說明報告內容應針對黃珊珊違反行政中立、濫用行政資源等進行調查，然而今送交來的內容竟是隻字未提，議員所提出的各項疑點均未釐清；國民黨議員汪志冰怒飆，黃珊珊拒出席委員會已是踐踏所有議員，補充報告內容更是通篇廢話，竟還宣稱與參選人是「偶遇」，完全是藐視議會、造成府會爭端，當場怒撕報告，並要求黃珊珊「趕快下台」。
民進黨議員許淑華認為，黃珊珊除藉由轄管局處的公務行程濫用行政資源帶「小雞」跑選舉外，還透過民政系統使民眾黨參選人得以參加各項基層活動，從未見有任何政黨公然摧毀行政中立至崩盤程度；新黨議員侯漢廷也不滿報告內容竟把「母雞帶小雞」行為以「偶遇」帶過，且毫不解釋市府官員在旁協助拍照等誇張作為，重轟報告通篇「唬爛」，嚴重藐視議會。
陳錦祥總結時稱，依照《地方制度法》規定，副市長「可不出席委員會報告」，「我也沒法度（閩南語，意即沒辦法）」，此話又引發現場譁然，議員王鴻薇認為，前副市長陳景峻曾到委員會備詢，黃珊珊卻可迴避，陳錦祥如此發言形同是為黃珊珊背書，令陳錦祥拉高分貝、憤怒駁斥「我怎麼可能幫她（黃珊珊）背書」，現場一度火爆。
最終，陳錦祥裁示，針對違反行政中立案，黃珊珊須於下週二赴議會大會進行報告與備詢，且北市府須於下週一前提交新版書面報告給各議員。