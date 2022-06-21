黃珊珊拒備詢說明濫用行政資源 議員怒轟：藐視議會、遇事躲市府

林穎孟痛批，作為當事人的黃珊珊竟藐視議會不願備詢，根本就是傷害議會，譴責黃珊珊的行為。（記者楊心慧攝）

2022/06/21 10:59

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊被爆以視察市場的公務行程，帶著民眾黨市議員參選人「學姊」黃瀞瑩、陳思宇跑行程，遭議員痛批濫用行政資源、違反行政中立，台北市議會財建委員會今上午進行「北市府違反行政中立」專案報告，但黃珊珊不出席，僅由台北市產業發展局、市場處、人事處等相關局處列席報告，議員林穎孟砲轟藐視議會，要求黃珊珊列席，最少也應該派辦公室同仁到場說明。

財建委員會召集人、議員林亮君表示，黃珊珊作為違反行政中立的當事人、還身為北市府與議會的主要聯絡人，不來議會備詢讓人匪夷所思，應親自說明違反行政中立的狀況，將事情原委說明清楚。

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林穎孟痛批，根據《北市議會規則》，官員必要時需列席向本會報告，黃珊珊也非基層公務員，就算基層公務員有需求時也有義務到議會備詢，作為當事人的黃珊珊竟藐視議會不願備詢，根本就是傷害議會，譴責黃珊珊的行為。

林亮君表示，財建委員會已邀請黃珊珊出席，但她不願意來，不過現場市場處、產發局都無法代為回應，這仍需要當事人親自到場，最少也要派辦公室同仁說明。

苗博雅批評，黃珊珊做了20年議員，竟還把公務員當人肉盾牌，柯文哲口口聲聲說不要把公務員當道具，結果如今黃珊珊卻派了公務員擋，遇到事情躲在市府裡不肯面對，根本是限縮議會的職權、把公務員推出來作為選舉道具，她痛批黃珊珊，不指派代理人備詢說明，連秘書長陳志銘都不來，僅叫公務員來當人肉盾牌，這種行為嚴厲譴責。

台北市議會財建委員會今上午進行「北市府違反行政中立」專案報告，但黃珊珊不出席，僅由台北市產業發展局、市場處、人事處等相關局處列席報告。（記者楊心慧攝）

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