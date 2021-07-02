好心肝風波持續延燒 林穎孟2點質疑：記者會上柯文哲怎不見？

北市議員林穎孟針對昨日市府記者會提出質疑，不解「柯市長怎麼不見了」，並表示目前政風處B版報告缺乏所有好心肝相關對話紀錄，呼籲柯文哲儘速兌現承諾公開。（北市府提供）

2021/07/02 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情之下，台北市好心肝診所風波持續；對此，北市議員林穎孟針對昨日市府記者會提出質疑，不解「柯市長怎麼不見了」，並表示目前政風處B版報告缺乏所有好心肝相關對話紀錄，還須透過議員及媒體爆料才讓大眾得知部分，希望柯文哲既已承諾，便應盡快公開紀錄，讓市民了解全貌。

林穎孟透過粉專提出兩點質疑，懷疑市府記者會「柯市長怎麼不見了」？她表示，當初調查報告記者會有柯文哲、副市長黃珊珊與政風處共同出席，「市長不可能永遠不出席記者會，還是需要把事情講清楚」，究竟黃珊珊是否需要接受政風調查，或柯文哲願意背書，「獨自放副市長一個人面對，有點匪夷所思」。

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除此之外，林穎孟表示，作為「介接好心肝與股長」中間人的衛生局專委，黃珊珊描述其為「只是在5月20日時『轉達訊息』給股長，是為了幫忙爭取好心肝成為打COVID-19疫苗合約診所，查無不法」，林穎孟質疑，此人並未寫在報告上，政風處未報告簽結的事情「要怎麼查無不法」？

她表示，僅談「幫忙爭取」一事，北市醫師公會曾出面指市府在6月2日才調查基層所是否願意配合協助施打疫苗意願，可知市府既定程序應是當日才要正式發出通知調查基層診所意願，政風處6月21日調查報告也指出，「當時市府並未開放診所自行領取疫苗施打，此並非市府當時政策」。

綜合以上資訊，林穎孟說，基於政府規則一制性與穩定性，「所有想爭取的診所皆應統一在6月2日被調查意願才對」，質疑為何「獨獨好心肝可以搶在北市醫師公會前面好幾步，在5月20日就可直接由專委轉介給股長，讓小小股長從此一直被好心肝『請託』拿疫苗呢？」

林穎孟表示，法學基本概念，凡有原則必有例外，或許其中有誤會，導致北市醫師公會不知市府5月有公告「直接找股長」這種爭取管道，「或者，醫師公會不認識BEN，才會面臨反覆造冊但五千基層醫事人員仍打不到疫苗的處境」。

她強調，第一線公務員不應成為被甩鍋的對象，「最大的政治責任還是需要市長承擔」，也呼籲柯文哲等解釋「一向注重SOP的市府」為何破例。

林穎孟也強調，柯文哲6月21日質詢台上已正面承諾公開好心肝相關對話紀錄，但如今政風處B版報告仍缺乏所有好心肝相關對話紀錄，還需透過爆料才讓大眾得已知情一部分，呼籲柯文哲既已承諾，便應儘速公開，避免更多誤會，「希望市長不要食言」。

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