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    黃珊珊跑行程又帶民眾黨參選人 蔣萬安：民眾心中自有一把尺

    蔣萬安（左二）今天表示，民眾心中自有一把尺，台北市政府面對年底選舉應維持行政中立、身為首都市府要做表率。（圖由蔣萬安立委辦公室提供）

    蔣萬安（左二）今天表示，民眾心中自有一把尺，台北市政府面對年底選舉應維持行政中立、身為首都市府要做表率。（圖由蔣萬安立委辦公室提供）

    2022/06/19 14:33

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長黃珊珊預計投入年底台北市長選戰，雖未決定以哪個黨派身分參選，但跑行程一旁常跟有民眾黨議員參選人。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，民眾心中自有一把尺，台北市政府面對年底選舉應維持行政中立、身為首都市府要做表率。

    蔣萬安今天下午出席信義區景聯里舉辦報稅活動，也與先前曾幫黃珊珊辦餐敘的台北市議員陳永德合體，打破黃珊珊拔樁傳聞。對於黃珊珊參選黨籍引來關注、被質疑態度搖擺，蔣萬安表示，黃要加入哪個政黨、代表哪個政黨出來參選，是每個人的選擇，他都尊重。

    媒體也詢問蔣萬安，黃珊珊上午跑行程，又有市議員小雞跟在一旁，到底是跑選舉還是跑行程？蔣萬安表示，民眾心中有一把尺，市政府接下來面對年底選舉應該要行政中立，身為首都市府要做表率。

    對於媒體詢問黃珊珊是否應盡快辭職，蔣萬安說，市府接下來面對外界各項行政不中立的質疑，希望市府清楚對外說明，因為作為首都應作為表率，而且這些質疑也不是第一次，希望市府面對議員或市民都能清楚說明。

    現在黃珊珊也傳出在民眾黨群組內炸鍋，被認為曾經是總統蔡英文側翼，蔣萬安表示，任何人年底要代表哪個黨參選都是她的選擇，每個人過去各項參選的歷史，大家也都了解。

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