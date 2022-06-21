黃珊珊帶民眾黨參選人跑行程挨轟 北市市場處：和選舉無關是唬爛

台北市議會財建委員會今進行「北市府違反行政中立」專案報告，但當事人黃珊珊不出席，僅由台北市產業發展局、市場處、人事處等相關局處報告。（記者楊心慧攝）

2022/06/21 13:52

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊被爆以視察市場的公務行程，帶著民眾黨市議員參選人跑行程，遭議員痛批濫用行政資源，但北市府定調當天是「巧遇」，參選人自己出現，並無告知對方，此舉遭議員砲轟說謊；台北市場處長也坦言，過去確實沒有類似事件發生，應是選舉到有關，「說和選舉沒關係也是唬爛」，但他強調市場處和產發局絕沒有通知任何參選人，也包括選區議員。

黃珊珊本月12日到士林福華攤販集中場、華榮街臨時攤販集中場視察，但民眾黨士北區議員參選人陳思宇、學姊黃瀞瑩竟跟在身後發放選舉文宣，引起各黨派市議員譁然，痛批黃珊珊濫用行政資源、違反行政中立，議長陳錦祥上週裁示今財建委員會進行「北市府違反行政中立」專案報告，但當事人黃珊珊不出席，僅由台北市產業發展局、市場處、人事處等相關局處報告。

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產發局長林崇傑、市場處長陳庭輝主張，視察市場屬公務行程、不定期業務，瞭解當地民意及環境，至於2位參選人是自己現身，私下沒有通知民眾黨參選人，並強調雙方是「巧遇」。

議員鍾佩玲要求，市府行政不中立的狀況並非首次，未來所有公務行程應公開，避免外界疑慮；議員楊靜宇強調，不可能有這麼多巧合，更何況僅2位特定參選人在現場，盼這種奇怪現象不要再出現，市府應說明如何避免、防範。

議員苗博雅質疑，選區議員不知道該公務行程，結果民眾黨參選人卻出現在那，根本說不過去，「巧遇」的機率有多少？台北市長柯文哲自稱智商157難道相信這說法嗎？呼籲市府不要再騙。

議員黃郁芬表示，她是士北區的選區議員，其他現任議員都沒收到市府視察市場的消息，結果民眾黨參選人卻出現在現場，還有科長陪同，甚至幫忙拍照，科長的業務應該是陪同副市長、跟攤商講解現況，或是傾聽攤商反映，如今卻變成替特定參選人服務。

林崇傑表示，無法阻止參選人出現在現場，畢竟是公開場合，且參選人要站誰旁邊是她的自由，至於拍照是視察現場都會拍照留紀錄。市場處副處長高群荐表示，僅通知市場自治會，但可能有誰通知參選人到現場，或是他們不知怎麼得知訊息。

陳庭輝解釋，以前確實沒發生類似這樣的情況，說是不是因為選舉到，「我想是啦，說和選舉沒關係，也是唬爛，但參選人怎麼知道行程，市場處和產發局再次說明，絕沒有通知任何參選人，當然也包括選區議員。」陳也強調，經過這次事件，不要讓外界有所疑慮，只要市場處任何的視察行程皆會公布、通知選區議員

因黃珊珊拒絕備詢，財建委員會決議黃拒絕出席專案報告，也不願指派代表列席，逃避議會監督意圖明顯，議會嚴厲譴責，要求黃辦及市府秘書處明天向大會說明，在明上午10時前將書面報告送全體議員辦公室。

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