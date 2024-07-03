為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中國休漁期「雙標」！扣押越界澎湖漁船 卻放任三無船亂跑肆虐

澎湖西嶼大進滿88號漁船昨晚被中國海警扣押，目前扣在中國福建晉江圍頭港。（圖由澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

澎湖西嶼大進滿88號漁船昨晚被中國海警扣押，目前扣在中國福建晉江圍頭港。（圖由澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

2024/07/03 18:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖籍大進滿88號漁船2日晚間遭中國海警船強行登檢，並扣船至中國福建圍頭港，中國官方說法是正值中國休伏漁期，加上使用底拖網作業違規，才會予以帶案扣船處分。但澎湖漁民表示，中國休伏漁期嚴令沿海各港口船隻禁止入出港，卻放任三無漁船四處亂跑，越界肆虐澎湖海域。

根據中國公告，今年5月1日12時，由渤海、黃海、東海及北緯12度以北的南海（含北部灣）海域全面進入海洋伏季休漁期，一直至8月16日12時止。全國近12萬艘海洋捕撈漁船和捕撈輔助船回港休漁。因此中國海警船以休漁期為由，澎湖漁船侵入12海浬領海作業，加上船上有拖網違規漁具，2天前即已宣導，才會逕行登船扣押。

針對中國公告的海洋伏季休漁期，卻被澎湖漁民批評「雙標」。6月26日海巡署艦隊分署第8海巡隊巡防艇，在虎井西北23浬處查獲一艘「三無」中國漁船越界捕撈，經查該船為海巡署加強查緝之無船名、無船舶證書及船籍港口登記的「三無船舶」，不少澎湖漁民指稱，七美外海有多艘中國三無船隻越界作業。

中國三無船，主要是規避中國港口伏休漁期，禁止漁船入出港規定，形成在外的流浪船，不受船籍登記、停泊特定港特定碼頭限制，但在伏休漁期限制時間不入港，通常都是有公司組織，派遣運補船回收漁獲，並提供食物及清水，讓三無船肆無忌憚各處捕撈。因三無船沒有任何資料，增添我國海巡查緝困難，不易進行建檔，讓三無船便於下次換血，捲土重來越界作業。

另外，中國當局宣稱澎湖漁船持用非法拖網，船東表示這是我國核准的漁業登記項目，並未違反我國法令。同時船東也對於有外地記者不請自來，未經招呼直闖家中四處拍攝，不尊重隱私權的作法表達不滿，揚言提出擅闖民宅告訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
扣我澎湖漁船 中國海警局稱在禁漁區違規使用底拖網
2024/07/03 15:29

扣我澎湖漁船 中國海警局稱在禁漁區違規使用底拖網
澎湖漁船遭中國海警強押 民眾黨籲中方應遵循兩岸漁業常態
2024/07/03 15:07

澎湖漁船遭中國海警強押 民眾黨籲中方應遵循兩岸漁業常態

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
談澎湖漁船遭中扣押 沈伯洋：中國在不同地方開始侵擾 須嚴肅面對
2024/07/03 15:21

談澎湖漁船遭中扣押 沈伯洋：中國在不同地方開始侵擾 須嚴肅面對
中方登檢澎湖漁船 行政院籲儘快釋放人船
2024/07/03 13:43

中方登檢澎湖漁船 行政院籲儘快釋放人船

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
澎湖漁船遭中國海警押走 海基會：已致函海協會促釋放人船
2024/07/03 18:31

澎湖漁船遭中國海警押走 海基會：已致函海協會促釋放人船
中國海警動作變大 海巡署：漁民需提高警覺 也將加強巡邏
2024/07/03 15:22

中國海警動作變大 海巡署：漁民需提高警覺 也將加強巡邏
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播