中國休漁期「雙標」！扣押越界澎湖漁船 卻放任三無船亂跑肆虐

澎湖西嶼大進滿88號漁船昨晚被中國海警扣押，目前扣在中國福建晉江圍頭港。（圖由澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

2024/07/03 18:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖籍大進滿88號漁船2日晚間遭中國海警船強行登檢，並扣船至中國福建圍頭港，中國官方說法是正值中國休伏漁期，加上使用底拖網作業違規，才會予以帶案扣船處分。但澎湖漁民表示，中國休伏漁期嚴令沿海各港口船隻禁止入出港，卻放任三無漁船四處亂跑，越界肆虐澎湖海域。

根據中國公告，今年5月1日12時，由渤海、黃海、東海及北緯12度以北的南海（含北部灣）海域全面進入海洋伏季休漁期，一直至8月16日12時止。全國近12萬艘海洋捕撈漁船和捕撈輔助船回港休漁。因此中國海警船以休漁期為由，澎湖漁船侵入12海浬領海作業，加上船上有拖網違規漁具，2天前即已宣導，才會逕行登船扣押。

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針對中國公告的海洋伏季休漁期，卻被澎湖漁民批評「雙標」。6月26日海巡署艦隊分署第8海巡隊巡防艇，在虎井西北23浬處查獲一艘「三無」中國漁船越界捕撈，經查該船為海巡署加強查緝之無船名、無船舶證書及船籍港口登記的「三無船舶」，不少澎湖漁民指稱，七美外海有多艘中國三無船隻越界作業。

中國三無船，主要是規避中國港口伏休漁期，禁止漁船入出港規定，形成在外的流浪船，不受船籍登記、停泊特定港特定碼頭限制，但在伏休漁期限制時間不入港，通常都是有公司組織，派遣運補船回收漁獲，並提供食物及清水，讓三無船肆無忌憚各處捕撈。因三無船沒有任何資料，增添我國海巡查緝困難，不易進行建檔，讓三無船便於下次換血，捲土重來越界作業。

另外，中國當局宣稱澎湖漁船持用非法拖網，船東表示這是我國核准的漁業登記項目，並未違反我國法令。同時船東也對於有外地記者不請自來，未經招呼直闖家中四處拍攝，不尊重隱私權的作法表達不滿，揚言提出擅闖民宅告訴。

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