選北市長？ 陳建仁謙稱：陳時中綽綽有餘

前副總統陳建仁認為，陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的表現值得大家信賴，未來統籌台北市政府綽綽有餘，是很合適的人選。（「震傳媒」網路節目「新聞不芹菜」提供）

2022/06/24 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨雙北市長提名尚未掀牌，部分英系力拱衛福部長陳時中，前交通部長林佳龍積極爭取，前副總統陳建仁也被視為「黑馬」。不過，陳建仁昨表示，陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的表現值得大家信賴，未來統籌台北市政府綽綽有餘，是很合適的人選，「連我去當指揮官都不會像陳時中那麼好」。

讚陳時中防疫表現 自己都比不上

陳建仁去年十二月三十日向民進黨台北市黨部申請入黨，推薦人為蔡英文總統，被外界解讀為下屆總統大選活棋。陳建仁昨接受網路節目專訪時表示，因自己回到中研院當民間學者，才在朋友延攬下決定表達政治理念，連太太事前都不知道。他也說，後來有機會與副總統賴清德面對面，「我就有跟他說明加入民進黨的情形，其實我們都是好朋友，有話直說，他也問得很白。」

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對於被列入指揮中心指揮官或台北市長人選，陳建仁笑說，他也覺得有點莫名其妙，自己目前醉心於學術研究，成果也不錯。他強調，民進黨一向努力栽培年輕人、世代相傳很不錯，人才濟濟、不缺陳建仁，但科學家缺一個陳建仁。

對於陳時中被力拱參選台北市長，陳建仁表示，這兩年半若他去當指揮官，都不會像陳時中那麼好，指揮官必須迎接各種挑戰，需要EQ、耐性、領導統御所有部會，這些特質要統籌台北市政府綽綽有餘。雖然有些人批評陳時中，但他認為，陳時中是很值得大家信賴的政務官，台北市交在他手上，一定會更加蓬勃發展。

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