為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蘇巧慧爭取參選新北市長 藍議員江怡臻喊話：應支持財劃法修法

新北市議員江怡臻今天接受節目專訪，喊話蘇巧慧應支持財劃法修法。（翻攝自臉書「江怡臻」）

新北市議員江怡臻今天接受節目專訪，喊話蘇巧慧應支持財劃法修法。（翻攝自臉書「江怡臻」）

2024/07/03 18:04

〔記者陳奕劭／新北報導〕立委、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今天（3日）指出，有意爭取參選新北市長。對此，新北市議員江怡臻接受「POP搶先爆」稱，如果蘇巧慧有意參選新北市長，應該先支持財政收支劃分法修法，改善新北市民人均預算過低的情況。

蘇巧慧今天接受政論節目「齊有此理」主持人王時齊訪問時說，有意爭取參選新北市長。

江怡臻表示，蘇巧慧長期發言累積許多仇恨值，無法爭取中間選民，讓人感覺沒有想贏新北市長，她呼籲，如果她有意參選新北市長，應該先支持財劃法修正，健全地方政府財源，改善新北市人均預算長年過低的情況，這樣才是真正地幫助新北市。

對於基隆市長謝國樑遭到罷免，江怡臻回應，對於民進黨的惡意罷免，其實一般民眾很厭倦，民眾更希望討論民生議題，像是該如何應對跳電、缺電，政府如何維持穩定供電等。她強調，基隆東岸商場案件中，法院已宣判基隆市府勝訴，證明謝國樑是在維護市民財產，因此對於惡意罷免，國民黨勢必會有動作反制。

另外，國民黨立委徐巧芯也被點名罷免，江怡臻說，徐巧芯論述與行動具有凝聚藍營支持者的效應，能夠為藍營出一口氣，近期媒體報導徐巧芯丈夫劉彥澧的事件，有向徐劉2人查證，「就是一個烏龍」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
是否參選2026新北市長？蘇巧慧表態：努力朝這方向前進
2024/07/03 14:07

是否參選2026新北市長？蘇巧慧表態：努力朝這方向前進
中國國安新規上路 蘇巧慧：在中國呼吸都可以被判刑
2024/07/02 12:38

中國國安新規上路 蘇巧慧：在中國呼吸都可以被判刑

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
出任民進黨新北市黨部主委 蘇巧慧：盼黨務年輕化、新北大團結
2024/06/29 15:45

出任民進黨新北市黨部主委 蘇巧慧：盼黨務年輕化、新北大團結
中國海警登檢押走我漁船 蘇巧慧：國民黨還要台灣人跪著求和
2024/07/02 23:48

中國海警登檢押走我漁船 蘇巧慧：國民黨還要台灣人跪著求和

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
蘇巧慧爭取參選新北市長 民眾黨稱會推候選人
2024/07/03 15:54

蘇巧慧爭取參選新北市長 民眾黨稱會推候選人
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播