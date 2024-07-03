蘇巧慧爭取參選新北市長 藍議員江怡臻喊話：應支持財劃法修法

新北市議員江怡臻今天接受節目專訪，喊話蘇巧慧應支持財劃法修法。（翻攝自臉書「江怡臻」）

2024/07/03 18:04

〔記者陳奕劭／新北報導〕立委、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今天（3日）指出，有意爭取參選新北市長。對此，新北市議員江怡臻接受「POP搶先爆」稱，如果蘇巧慧有意參選新北市長，應該先支持財政收支劃分法修法，改善新北市民人均預算過低的情況。

蘇巧慧今天接受政論節目「齊有此理」主持人王時齊訪問時說，有意爭取參選新北市長。

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江怡臻表示，蘇巧慧長期發言累積許多仇恨值，無法爭取中間選民，讓人感覺沒有想贏新北市長，她呼籲，如果她有意參選新北市長，應該先支持財劃法修正，健全地方政府財源，改善新北市人均預算長年過低的情況，這樣才是真正地幫助新北市。

對於基隆市長謝國樑遭到罷免，江怡臻回應，對於民進黨的惡意罷免，其實一般民眾很厭倦，民眾更希望討論民生議題，像是該如何應對跳電、缺電，政府如何維持穩定供電等。她強調，基隆東岸商場案件中，法院已宣判基隆市府勝訴，證明謝國樑是在維護市民財產，因此對於惡意罷免，國民黨勢必會有動作反制。

另外，國民黨立委徐巧芯也被點名罷免，江怡臻說，徐巧芯論述與行動具有凝聚藍營支持者的效應，能夠為藍營出一口氣，近期媒體報導徐巧芯丈夫劉彥澧的事件，有向徐劉2人查證，「就是一個烏龍」。

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