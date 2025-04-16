不敢公布台獨舉報名單? 中國國台辦自曝20天爆10倍

中國國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日在例行記者會表示，中方已收到超過3000封舉報郵件，但並未公布被舉報人員名單。（資料照）

2025/04/16 11:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕中配涉武統言論被廢止居留證，中國國台辦26日公布台獨舉報專欄，當時中國國台辦晚間即稱已收到舉報信323封，國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日在例行記者會表示，中方已收到超過3000封舉報郵件，並稱「所舉報對象比較集中，內容較為詳實」，將在核查相關舉報信息後，依法追責、依法嚴懲這些打手、幫凶。不過，今天並未公布被舉報人員名單。

我陸委會主委邱垂正日前已透過短片表示，中共一再地設置各種名目舉報信箱，意圖滋擾、干預台灣內政，但中共對台沒有管轄權，這類恐嚇手段對於台灣人民沒有拘束力，只會引起反感，影響兩岸正常交流。

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朱鳳蓮聲稱，對於某些「台獨」組織、「台獨」分子、公職人員和側翼網紅，充當民進黨當局威脅恫嚇、打壓迫害政治異己和島內（指台灣）支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士的打手、幫凶，「我們絕不坐視，於法於理都有權管、必須管。」

中國國台辦上月26日推出「台獨」打手、幫凶舉報專欄當天，國台辦發言人陳斌華晚間即表示，已收到舉報信323封，公布被舉報人員包括內政部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，黑熊學院曹興誠，牙醫史書華，台獨網紅溫子渝、陳柏源等，不過，今天並未公布被舉報人員名單。

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