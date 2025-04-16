為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不敢公布台獨舉報名單? 中國國台辦自曝20天爆10倍

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日在例行記者會表示，中方已收到超過3000封舉報郵件，但並未公布被舉報人員名單。（資料照）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日在例行記者會表示，中方已收到超過3000封舉報郵件，但並未公布被舉報人員名單。（資料照）

    2025/04/16 11:21

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中配涉武統言論被廢止居留證，中國國台辦26日公布台獨舉報專欄，當時中國國台辦晚間即稱已收到舉報信323封，國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日在例行記者會表示，中方已收到超過3000封舉報郵件，並稱「所舉報對象比較集中，內容較為詳實」，將在核查相關舉報信息後，依法追責、依法嚴懲這些打手、幫凶。不過，今天並未公布被舉報人員名單。

    我陸委會主委邱垂正日前已透過短片表示，中共一再地設置各種名目舉報信箱，意圖滋擾、干預台灣內政，但中共對台沒有管轄權，這類恐嚇手段對於台灣人民沒有拘束力，只會引起反感，影響兩岸正常交流。

    朱鳳蓮聲稱，對於某些「台獨」組織、「台獨」分子、公職人員和側翼網紅，充當民進黨當局威脅恫嚇、打壓迫害政治異己和島內（指台灣）支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士的打手、幫凶，「我們絕不坐視，於法於理都有權管、必須管。」

    中國國台辦上月26日推出「台獨」打手、幫凶舉報專欄當天，國台辦發言人陳斌華晚間即表示，已收到舉報信323封，公布被舉報人員包括內政部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，黑熊學院曹興誠，牙醫史書華，台獨網紅溫子渝、陳柏源等，不過，今天並未公布被舉報人員名單。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播