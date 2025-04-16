罷免傅崐萁連署書出包 罷團啟動「罷免特快車」行動補救

近日有民眾反映收到附有「微光花蓮」信封的空白連署書信件，裡面卻是錯誤格式的連署書，郵戳日期4月10日就是團隊造冊發現連署書出錯的當天。（民眾提供）

2025/04/16 11:33

〔記者李文馨／台北報導〕花蓮罷免立委傅崐萁連署書近日被發現部分連署書格式錯誤，約有4千份連署書都白簽。知情人士指出，該案例是集體便宜行事的結果，有人認為浪費，但也不排除有內鬼嫌疑；他強調，現在當務之急是補救連署，本週末將在全台12個車站啟動「罷免特快車」行動。

知情人士表示，花蓮的狀況是集體「便宜行事」的結果，二階開跑後，不少友善、熱心的店家主動印製空白連署書，而罷團起初上傳的檔案，左上角有一條淺色黑線，印刷廠擔心選委會會有認定問題，因此將檔案改為WORD格式，並把黑線消除，過程中將「編號」兩個字往下移一格，修好後卻未回復原位。

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該人士指出，這家友善印刷廠一次印製8萬張，有罷團志工3月18日就發現問題，詢問中選會後得知，這屬於法規認定的重置表格，因此3月21日緊急告知罷團必須下架，但在短短幾天的過程中，已經有錯誤格式的連署書流出。

至於為何仍有錯誤格式的連署書放置於罷團總部，甚至提供給民代使用？該人士說，說法紛紜，有一說是認為浪費，但錯的格式不能用就是不能用；他也提到，「不排除有內鬼的可能性」，但當務之急是盡快補救。

知情人士說，罷團上週開始呼籲民眾重簽，也對外宣導連署書的正確格式，但至今卻仍有錯誤版本在外流通，近日甚至有民眾反映收到附有「微光花蓮」信封的空白連署書信件，裡面卻是錯誤格式的連署書，郵戳日期4月10日是團隊造冊發現連署書出錯的當天。

該人士表示，日前花蓮罷團統計收到1萬7000多份連署，但填寫格式錯誤的連署單有4000張左右，扣掉後剩下1萬3000多份，與門檻相差約6000份。罷團近日士氣明顯低落，不過志工已經展開回簽行動，依循地址尋找簽下錯誤連署的民眾，每百位約有60位重簽，評估該案仍可通過法定門檻。

據悉，罷團4月18日至20日將啟動「罷免特快車」，除了花蓮的補簽行動外，罷團志工接下來也將到北、中、南、東部等12個車站收取連署書，包含台北車站、南港車站、板橋車站、基隆車站、汐止車站、中壢車站、竹南車站、台中車站、台南車站、高雄車站、屏東車站以及宜蘭轉運站進行二階連署。

罷團4月18日至20日將啟動「罷免特快車」，除了花蓮的補簽行動外，罷團志工接下來也將到北、中、南、東部等12個車站收取連署書。（圖取自沈伯洋臉書）

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