賴清德：鼓吹剝奪台灣人民自由、主張讓中華民國台灣消失 都不是言論自由

總統賴清德今天上午到新北市金寶山「自由之翼」墓園，出席「鄭南榕殉道36周年追思紀念會」時表示，任何鼓吹剝奪台灣人民自由、主張讓中華民國台灣消失的倡議，都不是言論自由。（記者塗建榮攝）

2025/04/07 14:15

〔記者俞肇福／新北報導〕今天是4月7日言論自由日，總統賴清德今天上午到新北市金寶山「自由之翼」墓園，出席「鄭南榕殉道36周年追思紀念會」時表示，任何鼓吹剝奪台灣人民自由、主張讓中華民國台灣消失的倡議，都不是言論自由。100%的言論自由，並不是用言論自由來消滅言論自由，面對中共對台滲透統戰與武力威脅愈來愈強烈，政府提出17項加強國安措施，但他也一直銘記鄭南榕反對威權統治的精神，更加不可能讓台灣走回當年的威權統治。

1989年4月7日，推動台灣獨立建國的政治工作者鄭南榕，為了捍衛100%言論自由，在警方前往台北的雜誌社攻堅狀況下，選擇自焚殉道，政府在2016年12月核定4月7日為言論自由日。

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賴清德表示，2024年因為共諜案起訴就有64人，是2021年的4倍，這些人接受共產黨的資金，配合中國行動，目的是傷害台灣民主自由的憲政體制。比如說，有退伍軍人與中共合作，成立「台灣軍政府」組織，策劃顛覆政府的計畫，要做中共的內應。或者是搜集國軍將領的名冊，勘查軍事要地，刺探政府機密，協助中共了解我們的軍情，或者接受中共指示散布言論、影響台灣輿論走向，介入民主，連執政黨的黨工也是收買的對象。在野黨也是一樣，各行各業都是中共收買的對象。

賴清德進一步指出，中國除了對台灣繼續滲透，也發動對台的網路威脅，特別鎖定政府部門、關鍵基礎設施，2024年政府網站服務網，每一天遭受的破壞達到240萬次，是2023年的兩倍。光是今年第一季，台灣就有134個政府機關與民間機構，遭受網路攻擊。

他表示，過去幾週以來，中國接連發動了多次軍事演習，威脅台灣人要放棄對國家的熱愛，放棄自由跟民主。這種公然挑戰國際秩序與破壞現狀的行為，也引起國際社會接連譴責。

面對來自中國的威脅，政府一定會積極因應。若是有人配合中共，鼓吹侵略戰爭，顛覆政府，或者是以極端手段來破壞台灣的民主制度，企圖以台灣的民主自由與多元來製造混亂，危害國家安全，政府絕對採取行動。

賴清德強調，追求民主自由人權的前提，就是我們的國家要有主權，因為民主就是人民作主，有主權才有民主，有民主才有自由，有自由才有人權。如果沒有國家主權，人民就無法作主，自由自然就無法存在。

賴清德說，身為總統，他的使命就是延續國家的生存發展，守護得來不易的民主自由，確保國家主權，不被侵犯併吞。因此，他在3月召開國安高層會議，針對台灣面對中國的5大國安以及統戰威脅，提出17項因應的策略，包括全面檢討修正軍事審判法，希望以更加積極的作為，來守護國家主權。有人說，這會傷害人權，也有人這是恢復戒嚴，但是這一項就如同平時就有軍法系統運作的民主國家，這次修正會更加謹慎，對於一般民眾與軍中人權，絕對不會有任何的影響。

賴清德指出，他一直銘記Nylon（鄭南榕）的精神，他反對威權統治，更加不可能讓台灣走回當年的威權統治，大家千萬不要被謠言影響，這些加強防範措施是因為中共的滲透，愈來愈強烈，台灣人一定要團結合作，共同提高警覺。他強調，自由是脆弱的，建立需要多個世代犧牲奉獻，但是若要破壞，只需要一個世代的錯誤就可能造成。如果希望讓台灣的下一代繼續享有自由果實，就需要每個人以積極行動，一起築起堅實的防線。

賴清德最後喊話，政府訂定「言論自由日」，是為了促進台灣民主再深化，他希望，每一位台灣人，無論黨派、無論政治立場，都能夠將Nylon和所有民主前輩的精神，繼續傳承下去。「因為我們每天在崗位上打拚，都是為了國家、為了彼此的民主、自由、繁榮而努力。

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