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    藍營群龍無首！徐巧芯喊話黨中央：需要有人站出來領導

    國民黨立委徐巧芯（右）16日上廣播節目時直言，國民黨「群龍無首」的狀態不能繼續下去，「需要有人站出來領導大家」。左為主持人王淺秋。（圖擷取自YouTube中廣新聞網）

    國民黨立委徐巧芯（右）16日上廣播節目時直言，國民黨「群龍無首」的狀態不能繼續下去，「需要有人站出來領導大家」。左為主持人王淺秋。（圖擷取自YouTube中廣新聞網）

    2025/04/16 11:23

    〔記者林欣漢／台北報導〕檢調持續偵辦「幽靈連署」，繼前日台北地檢署將「罷吳四騎士」等7名被告帶回偵訊，昨日新北地檢署搜索國民黨新北市板橋、三重2區黨部，約談罷免民進黨立委團體的領銜人、備補領銜人、黨部幹部等多人，朝偽造文書罪偵辦。國民黨立委徐巧芯今（16）日接受廣播節目「千秋萬世」專訪時直言，國民黨「群龍無首」的狀態不能繼續下去，「需要有人站出來領導大家」。

    徐巧芯指出，前晚他們自發到台北地檢署聲援被帶走調查的罷團成員，但除了跟裡面喊話之外，他們還能做什麼，有沒有人指揮，現在完全不知道。

    徐巧芯表示，在這個節骨眼上批評是沒有意義的事，要團結向前走，可是群龍無首的狀態不能繼續下去，需要有人站出來領導大家，畢竟她也只是立委，還是正在被罷免的對象，在自身難保下，如何領導大家一起面對這件事？而下一步也可能會去搜索台北市黨部，可以說是被斷手腳了，這時候只剩下黨中央，整個領導的方向到底何去何從，要能更清楚讓他們知道該怎麼做。

    徐巧芯表示，民進黨通過民團，罷免一大堆在野黨立委，過程中也有瑕疵，例如罷免國民黨立委林沛祥團體的偽造連署份數高達116份，很多人都有去告發，幾乎跟綠營是同時告發，但檢調只針對罷免民進黨立委的團體有動作，對罷藍團體完全沒有動作。

    徐巧芯認為，檢調大動作有兩個意思，一是「恐嚇其他正在連署二階段罷免民進黨立委的團體」，二是「摧毀地方黨部」。徐巧芯說，以台北市為例，他們的後援部隊就是台北市黨部，但如果市黨部怎麼了，誰來支援他們？僅管目前市黨部黨工沒有被辦到，可是基本上已形同沒有辦法運作了，協助反罷免的力量沒有了，罷免對方的力量也變小了。

    談及前天晚上到北檢聲援台北市「罷吳四騎士」賴苡任等6人的狀況，徐巧芯說，當天他跟國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強是匆匆忙忙趕到現場支援，大家本來都還在忙自己的工作，忙完之後趕過去，台北市黨部也有一點措手不及，大家沒有想到會這麼嚴重，所以希望在這整件事情上面，有人來領導，大家會更知道要做什麼。

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