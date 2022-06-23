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    前金門縣陳福海母親辭世 原訂今天宣布參選臨時取消

    金門縣前縣長陳福海母親辭世，對於外界關心，陳福海透過友人表示感謝。（資料照，記者吳正庭攝）

    金門縣前縣長陳福海母親辭世，對於外界關心，陳福海透過友人表示感謝。（資料照，記者吳正庭攝）

    2022/06/23 19:05

    〔記者吳正庭／金門報導〕有意捲土重來、角逐年底金門縣長選舉的前縣長陳福海，原訂今天宣布參選縣長，但高齡95歲母親辭世，所有行程暫緩，對於外界的關心，陳福海透過友人表達感謝。

    巧合的是，1分署名「陳福海參選宣言」的文字，也被陳福海辦公室人員證實，是在還未準備好時「不小心」流出去。

    台北市長柯文哲日前與金門縣長楊鎮浯見面，表達支持興建「金廈大橋」，引發議論，陳福海第一個跳出來聲援柯文哲看法，一般認為，這也是一直在「等待最佳時機」的陳福海，準備重返政壇的起手式。

    6月22日晚間，坊間有聲音傳出，陳福海準備在23日與友人出面，公開宣布參選年底縣長選舉，到了深夜又生變；今天早上傳出陳福海母親辭世消息，事母至孝的陳福海決定暫停所有宣布參選的活動。

    陳福海辦公室說，陳福海仍因無法再多盡一分孝道、再多陪伴母親一時半刻而感到遺憾與哀痛；陳福海此刻把全部心思放在陪伴母親走完人生最後一程；對於外界的關心，陳福海表示由衷的感謝。

    對於坊間流傳的「陳福海參選宣言」，陳福海辦公室說，這是內部還未定案的稿子，部分內容仍待調整，不知道是網群內哪位友人「不小心」傳出去。

    坊間流傳的陳福海參選宣言內容略指：「福海深知金門現在正面臨一個重要歷史關口的時刻，福海基於對土地的熱愛和使命，自應更要有捍衛金門、承擔責任的勇氣，用最嚴肅的態度、最謙卑的心情向大家宣布，我決定參加2022金門縣長選舉。」

    宣言還指出，「『信任』、『團結』、『希望』，是福海參選的3大信念。福海深信今天的金門，最急切的就是要建立兩岸信任機制、團結全體金門鄉親、點燃美好家園希望，看見未來更好的金門」。

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