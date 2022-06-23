下週三獲徵召參選高雄市？柯志恩：是否會有「彩蛋」我也不知道

國民黨智庫執行長柯志恩23日拜會前立法院長王金平。（記者張嘉明攝）

2022/06/23 12:35

〔記者施曉光／台北報導〕考慮參選高雄市長的國民黨智庫執行長柯志恩，今天上午面對媒體詢問是否下週三將獲黨中央徵召，她表示，她覺得的確有機會與可能，但在未獲徵召確定前，任何事情都有可能發生。

對於媒體詢問個人意願，柯志恩說，在國民黨最低迷的時刻，沒有理由不為黨全力以赴，而且只要下週黨中央確定人選，任何人都必須趕快下高雄，做戰鬥準備，下週三之前她也一定會給外界一個明確的答案，但由於中常會過去徵召其實經常會有「彩蛋」發生，任何狀況都有可能發生，目前連她自己都不知道最後的結果。

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媒體追問，如果確定獲得徵召，是否未來會深耕高雄？柯志恩則說，她過去20年就在南部，而且高雄與她的故鄉屏東就是一個共同生活圈，如果要南下參選，高雄市當然就會是她未來延續的一個方向，毋庸置疑。

柯志恩今天上午拜會藍營高雄大老，並向前立法院長王金平請益，她說，王金平在高雄在地很久，因此她要詢問王金平關於高雄的整個狀況，不過過去即便不是高雄的選舉，有很多的時候她也會與王金平做一些溝通，外界不用做太多敏感性的考量。

在見過王金平後，柯志恩受訪指出，她是前來拜託王金平支持並支援國民黨的徵召人選，王金平同時也給她很多鼓勵，並提及高雄的在地生態，希望國民黨參選人要向高雄市民說明國民黨的好與民進黨的缺失，儘量改變大家對國民黨的想法，至於王金平要等黨中央確定徵召人選後才會親自出面。

對於媒體追問王金平對她個人的態度，柯志恩則說，只要是黨中央徵召的人選，王都一定會全力支持，而且王金平週六、週日都會待在高雄，今天王金平還親自打了幾通電話給地方人士，告訴大家柯志恩有可能參選高雄市長，請大家協助。

柯志恩還說，如果下週三黨中央徵召她參選，下週四她就會出現在高雄市。

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