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    首頁 > 政治

    京華城案上訴！柯文哲換律師上陣 二審若未翻盤將馬上入獄

    2026/05/14 07:02 記者翁靖祐／台北報導
    柯文哲二審將換律師。（資料照）

    柯文哲二審將換律師。（資料照）

    前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，一審被重判17年，威京集團沈慶京被判刑10年。北檢壓線於4月30日提出上訴，柯、沈2人也低調上訴。前台北副市長彭振聲被判2年，緩刑3年。都委會執秘邵琇珮被判1年3月，緩刑3年，北檢未提上訴，彭、邵2人也未提上訴，緩刑確定。此外，柯文哲上訴以後，也改委由擔任過法官、檢察官的律師林石猛出戰二審。

    本案目前已有兩名確定有罪的被告，分別是彭振聲及邵琇珮，2人均犯下圖利罪。彭被判2年，褫奪公權1年，緩刑3年；邵被判1年3月，褫奪公權1年，緩刑3年。北檢並未針對2人提出上訴，彭、邵也未提出上訴，2人緩刑確定，說明京華城弊案違法確定，也意味柯文哲涉犯貪汙罪的變數再少一筆。

    柯文哲一審被認定涉犯京華城貪案以及政治獻金案，被判處17年徒刑，褫奪公權6年。沈慶京則被依違背職務行賄罪、圖利罪判處10年徒刑，褫奪公權5年。北檢認為，一審判決未就沈慶京行賄柯文哲1500萬元等列入量刑審酌的事實基礎，有量刑過輕之虞，對柯文哲、沈慶京等9人提出上訴。

    不過，柯文哲和沈慶京對於一審判決也感到不滿，雙雙提出上訴。其中，因為柯文哲掏空眾望基金會827萬支付黨工薪水，犯下不能上訴至三審的背信罪，因此二審對於柯文哲至關重要，若此部分不能翻盤，那柯文哲在二審定讞後將會入獄。

    此外，柯文哲為了應戰二審，更大動作更換律師團隊，將原來的鄭深元、陸正義、蕭奕弘3位律師改為曾任法官、檢察官的林石猛律師出戰二審，二審預計最快將於明年初審結。

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