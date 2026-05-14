國民黨提名34人競選中市議員 預計5/21-22黨內領表登記

國民黨中市議員選舉預計5月21-23日登記。 （記者蘇金鳳攝）

國民黨針對今年台中市議員選舉預計提名34席，提名委員會這兩天將決定黨內參選登記日期，國民黨市黨部副主委陳明振表示，預計5月21、22日兩天開放領表，21至23日受理登記。

至於屆時有非在提名名單的黨員也跑來登記，陳明振表示，還是會讓黨員來登記，還是會經提名委員會討論，確實無法增加名額，黨部會向非提名黨員說明，並且退回所有費用。

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陳明振表示，整個提名作業逐步進行中，雖然已提名34位人選已確定，但還是要經過登記的程序。

陳明振表示，提名委員會將在這一、兩天確定登記日期，預計5月21-22日兩天開放領表，同時在5月21-23日開放登記，可同時領表及登記。

若無意外，國民黨提名34人參加今年台中市議員選舉，分別為為第1選區（大甲大安外埔）楊啟邦、李文傑，第2選區（清水梧棲沙鹿）張清照、顏莉敏、第3選區（龍井大肚烏日）吳瓊華、林孟令，第4選區（后里豐原）邱愛珊、陳本添、連佳振（新人），第5選區（神岡大雅潭子）賴朝國、羅永珍、吳呈賢，第6選區（西屯）楊大鋐、黃馨慧、張廖乃綸，第7選區（南屯）朱暖英、劉士州，第8選區（北屯）沈佑蓮、賴順仁、吳宗學（新人）、許育璿（新人）、第9選區（北區）陳政顯、陳文政，第10選區（中西區）張彥彤、第11選區（東南區）李中、林霈涵，第12選區（太平）黃佳恬、賴義鍠，第13選區（大里霧峰）蘇柏興、林碧秀，第14選區（東勢石岡新社和平）吳振嘉，第15選區（平地原住民）吳建德、第16選區（山地原住民）古秀英、第17選區（山地原住民）朱元宏。

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