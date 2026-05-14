鋒面徘徊！今氣溫略降 中午前北部慎防大雨

中央氣象署表示，今天鋒面影響，各地天氣不穩定，中部以北地區降雨相對明顯。（資料照）

中央氣象署表示，今天（14日）鋒面影響，各地天氣不穩定，中部以北地區降雨相對明顯，有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午北部地區有局部大雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；午後配合熱力作用，各地山區亦有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署清晨4時45分發布大雨特報表示，鋒面影響，今天基隆市、台北市、新北市、桃園市有局部大雨發生的機率。

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氣溫方面，因雲多且降雨的關係，今天整體氣溫比昨天（13日）略為下降，預測北部、東北部及東部白天高溫約25、26度，其他地區可達29至31度；而各地清晨及夜晚低溫21至24度。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，24至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，21至26度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，19至23度。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

明天（15日）鋒面位於巴士海峽，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，西半部地區亦有局部短暫陣雨。

週六（16日）至下週一（18日）東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，週六基隆北海岸亦有零星短暫陣雨。

下週二（19日）、週三（20日）各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 - 28 25 - 30 28 - 32 22 - 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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