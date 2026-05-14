大稻埕救溺失聯 文大生遺體今晨尋獲

消防員今晨尋獲李男遺體。（記者王冠仁翻攝）

文化大學24歲李姓學生，前天清晨在台北市大稻埕碼頭處聽聞有人落水，見義勇為下水救人，不幸失聯。經消防員連續2日搜救，消防員今天早上6時40分許，在大稻埕碼頭便橋上游30尺處，發現一名男性遺體；經家屬確認，確定這具遺體就是李姓學生。

為了尋找李姓學生，台北市消防局與新北市消防局，昨天聯手在大稻埕碼頭附近擴大搜尋力道與範圍，更出動無人機從高空來觀察河道，將針對沙洲、岸邊加強尋找。

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李男朋友先前受訪說，當天凌晨時刻李男跟他相約吃宵夜，吃完後，兩人一起到大稻埕碼頭附近跑了5公里，隨後稍作休息。隨後有晨運長者呼救，聲稱有人落水，他們前往查看，李男表示要下水救人，他試著丟救生圈，可是距離太遠。李男朋友還說，李男過去曾說想要去考救生員證，因此聽聞李男要下水救人時，他並沒有特別阻止。

據悉，李男是文化大學學生，也是橄欖球隊隊員，平時有運動健身的習慣，他曾在2022年文化大學創校60周年路跑活動中，拿下3公里組第一名。

警方指出，前天清晨5時許，李男跟朋友在大稻埕碼頭附近運動完休息時，聽到其他晨運民眾呼救有人落水，李男下水救援，一度接觸到落水的九旬張姓老翁，李男朋友試圖拿救生圈救援，但救生圈一端綁有繩索，繩索長度不足，兩人不久後就沒入水中。昨早9時許，消防員救起張，但他送醫救治後宣告不治。

李男曾拿下路跑活動冠軍。（記者王冠仁翻攝）

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