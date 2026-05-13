工業不鏽鋼餐具傳流竄台灣 專家：煮薏仁湯可辨別

不鏽鋼餐具示意圖。（資料照）

網路傳出台灣部分標示「食品級304不鏽鋼」的餐具，是用中國製工業廢鐵製成。食安專家文長安說，可煮薏仁湯觀察，304不鏽鋼通常不會變黑，200系列則可能變黑。食藥署提醒，選購台灣製造的不鏽鋼餐具，並留意材質標示。

中國網紅肖恩近日自爆，曾把「工業垃圾」進口到台灣低價販售，流入夜市、菜市場攤販。引發台灣民眾對不鏽鋼便當盒、餐具的安全疑慮。

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面對真假難辨的鋼材等級，輔仁大學食品科學系兼任講師文長安指出，雖然304（食品級）與200系列（工業級）鋼材外觀極其相似，但內含的金屬比例大不相同。他更分享了一個生活化妙招：民眾只需透過煮一碗「薏仁湯」，便能輕鬆分辨家中器皿是否安全。

文長安解釋，這種分辨方式的原理在於化學反應的差異。市面上公認的食品級304不鏽鋼含有高比例的鎳與鉻，性質極為穩定且耐酸鹼，即便是長時間高溫烹煮，容器表面與食材也不會產生變化。

然而，工業級的200系列（如201、202鋼材）為了節省成本，改以高含量的「錳」來取代昂貴的鎳，這導致鋼材穩定度大幅下降。民眾若將薏仁湯放入這類容器中加熱，極易發生「黑變」反應，不僅不鏽鋼材質會變色，連湯水都會發黑。

文長安進一步分析，不鏽鋼等級的差異關鍵在於其成分上的配比。300系列（如304、316）因含有足夠的鎳與鉻，能生成緻密的保護膜抵抗腐蝕，是餐具的最佳首選。反觀200系列，雖然外表同樣光亮，但耐蝕性極差，在遇到高溫或酸性食物時，保護層極易崩潰，甚至可能溶出重金屬錳，長期使用恐對神經系統造成負擔。

此外，200系列因添加過量錳來強行拉伸成型，雖便宜易加工，但溶出風險也隨之提高。相比之下，300系列的高級鋼材在正常烹飪下幾乎不與食物反應。文長安提醒，若民眾在煮食過程中發現餐具產生異狀，或使用一段時間後就出現鏽斑，通常代表該材質並非食用等級，應立即更換。

他最後呼籲大眾，不鏽鋼本身也並非「永久不壞」，新購置時應以中性洗劑清潔並重複用熱水沖洗，平時則應隨時留意餐具狀況，避免讓來路不明的工業鋼材侵害自身健康。

食藥署提醒，選購不鏽鋼餐具時，應避免購買來路不明的產品，挑選信譽或台灣製造的廠商、標示清楚的產品；留意材質標示，選擇有標示材質的產品。

食藥署說明如何選購不鏽鋼餐具。（取自臉書「食用玩家-食藥署﻿」）

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