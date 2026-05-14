西門町大樓發生落石 網掀「萬安式回答」酸爆：南石北落啦！

西門町大樓14日突然發生外牆磁磚大面積掉落情事，幸無人傷。（記者劉慶侯翻攝）

台北市西門町西門捷運站6號出口前的廣場空地，鄰近大樓週三（13日）晚間突然發生外牆磁磚大面積掉落情事，還好沒造成民眾受傷。不過這件事意外在網上掀起熱議，大批網友把蔣萬安過去面對質詢或媒體提問「東閃西躲」、「甩鍋中央」的回答變迷因大肆調侃，政治工作者周軒見到此一情景，笑稱「事情大條了」！

西門某大樓13日晚間發生外牆大面積磁磚掉落，還好沒有民眾被砸到受傷。消息傳出後，Threads上湧現大批網友嘲諷「蔣市府：我們會建請中央訂立落石處理辦法」、「蔣市府：我們會新增落石偵防師」、「南石北落」、「蔣市府：去年就建請中央進行石頭溯源管理……」、「地心引力在中央主管機關訂定的自然課本裡面有記載，我會請副市長向行政院長分享，希望中央地方一起合作，守護台北市民的安全」、「中央沒有規範落石標準」、「不讓石走，不讓石落，不讓石來」

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周軒隨後轉發這些留言，直言「當蔣萬安的回應變成一種梗，事情就大條了。滑了一半，肚子笑到好痛。但我要套用一句大前輩崑玉哥的名言：『政治人物不是被罵死的，是被笑死的』。因為這真的太好笑了！」

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