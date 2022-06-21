傳國民黨徵召柯志恩選高雄市長 在地聲量卻是張亞中、陳玉珍領先

國民黨智庫執行長柯志恩（右）外傳可望獲得徵召參選高雄市長；左為高雄市議員邱于軒。（取自邱于軒臉書）

2022/06/21 16:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天（21日）傳出國民黨將徵召國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，但根據高雄大學「社會網絡創新中心」透過「網路爬蟲」及分析技術，在地網路聲量討論度最高的前2名，其實是張亞中與陳玉珍。

根據一份據傳是國民黨內的民調，柯志恩高居第一，高雄市議員陳麗娜、金門縣立委陳玉珍名列二、三名，隨後分別為市議員黃紹庭、孫文學校總校長張亞中、國民黨中央委員孫建萍、前高市民政局長曹桓榮。

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不過，高雄大學「社會網絡創新中心」及iNiN （專業網路行銷與數據分析公司），透過「網路爬蟲」及分析技術，統計上述7位可能的人選最近一週（6月14日-20日）的網路聲量數，僅考慮與高雄相關的網路文章，由高至低依序為張亞中（16621）、陳玉珍（9443）、柯志恩（4436）、曹桓榮（608）、黃紹庭（559）、陳麗娜（323）、孫建萍（148）。

根據這份統計，真正具有網路顯著聲量的，僅有張亞中、陳玉珍2位，柯志恩的聲量雖然不差，但不到陳玉珍的一半，甚至僅有張亞中的1/4左右。

高雄大學「社會網絡創新中心」主任楊書成指出，對藍營來說，高雄算是相對艱困選區，如果要創造議題，並外溢到全台其他選區，網路聲量會是很重要的考量重點；不過選舉才剛起步，除了張亞中之外，其他候選人也需更積極佈局網路聲量，以利後續可能的選舉。

高雄大學資管系主任丁一賢解釋，網路聲量和民調通常會有落差，主要是族群的不同，網路聲量當然無法完全反映支持度的高低，網友通常在社群平台上的回應，傾向會高於新聞平台，因此越多的聲量比例來自於社群平台，代表更高的討論度。

丁一賢表示，從分析結果可發現，張亞中、陳玉珍的網路聲量中，超過75%來自於社群平台，而其他5人除了柯志恩略高於50%外，比例均低於50%，陳麗娜、孫健萍聲量來自社群平台的比例更不到5%，反應目前檯面上僅有少數候選人，能在社群平台上創造較佳的討論效果。

國民黨高雄市長可能人選的網路聲量數與社群平台比例圖。（資料來源:高雄大學社會網絡創新中心）

國民黨高雄市長可能人選的網路聲量數與社群平台比例圖。（資料來源:高雄大學社會網絡創新中心）

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