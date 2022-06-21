挺柯文哲「興建金廈大橋」 金門縣前縣長陳福海：友善的「橄欖枝」

金門縣前縣長陳福海以「在地」聲音表示力挺台北市長柯文哲日前提出興建金廈大橋的議題。（資料照 記者吳正庭攝）

2022/06/21 11:53

〔記者吳正庭／金門報導〕台北市長柯文哲拋出「興建金廈大橋」議題引來批評，金門縣前縣長陳福海今天以「在地」聲音表示力挺，更認為當前兩岸相對緊張的氛圍下，需要的是更多友善的「橄欖枝」。

國民黨籍立委陳玉珍被勸退參選金門縣長，有意重返金門政壇的陳福海動向格外受關注，眼見過去曾受邀抵金「對話」的柯文哲言論遭批，陳福海有話要話，不僅肯定柯P的倡議，也認為有利於民生就該做，且要加速規畫。

請繼續往下閱讀...

陳福海說，金門一直是兩岸互動的重要樞紐，一條以經濟、民生為出發點的橋樑不僅能銜接金廈小兩岸，也能替台灣搭起無形的情感連結；以目前兩岸相對緊張的氛圍，兩岸需要更多代表善意的橄欖枝，柯文哲的說法不僅是替金門鄉親未來發展作長遠的思考，也是希望台灣各政黨遞出友善的態度，拉近和緩兩岸關係。

他說，過去縣長任內曾協助行政院陸委會、中國國台辦等單位於金門舉辦兩岸第三次事務首長會議、兩岸企業家峰會等，2018年任內的金門自中國引水工程的啟用更讓近幾年乾旱的金門有穩定的民生用水基礎。

陳福海說，實務上觀察，中國於金沙鎮對岸的大嶝島興建新機場，啟用後將成為中國東南最重要的空運樞紐；大橋的興建不僅有助於未來小三通旅客的接駁，也有機會引進每年上千萬至廈門的觀光客跨境金門旅遊，隨著大橋施工，相關的水、電、瓦斯的管線也能附掛於橋樑結構上，協助改善金門的經濟、民生。

陳福海說，國民黨執政促成1990年兩岸於金門簽訂協議，民進黨執政在2001年推動小三通常態化，都是著眼於有利於民生發展的政策。陳福海引用古喻：「苟利於民、不必法古」，希望這一次藍綠兩黨也能放下包袱伸出雙手，站在金門民眾的民生、經濟考量，攜手推動金廈大橋的落實。

陳福海2019年底參選立委時，柯文哲曾受邀至服務處並為陳加油，雙方有短暫對話，當時坊間認為陳福海有意加入民眾黨。柯文哲今年6月18日抵金回覆媒體提問時表示，民眾黨內並未討論是否推出人馬參選金門縣長事宜。適逢柯的「金廈大橋」引發圍剿，已搭「同舟計畫」重返國民黨籍的陳福海，此時力挺興建金廈大橋，除明確表達個人立場，是否也是趁機向柯文哲遞出「橄欖枝」？更有待觀察。

台北市長柯文哲（左）3年前曾抵金門為當時參選立委的陳福海（中）加油。（資料照 記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法