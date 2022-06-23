昨說不排除脫黨參選 鍾東錦今改口「沒此打算」但總部已租好

鍾東錦改口說，希望代表國民黨參選，沒有脫黨參選的想法與打算，他會持續為參選做準備，總部也已租好。（擷取自鍾東錦臉書）

2022/06/23 17:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕積極爭取參選下屆苗栗縣長的國民黨籍苗縣議長鍾東錦，昨天拒絕黨主席朱立倫勸退後，一度說不排除脫黨參選。但他今天受訪改口說，希望代表國民黨參選，沒有脫黨參選的想法與打算；他會持續為參選做準備，總部也已租好，近期就可能會開工。

朱立倫於昨天國民黨中常會前，約見鍾東錦說，他仍屬意徵召立委徐志榮代表國民黨參選下屆縣長，希望鍾東錦持續擔任縣議長、苗栗縣黨部主委，協助年底輔選。

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鍾東錦則當面向朱立倫說，「我會走自己的路！」表達參選的決心。會面後，鍾東錦一度說，不排除脫黨參選的可能性。

不過，鍾東錦今天接受媒體訪問改稱，他仍希望代表國民黨參選，沒有脫黨參選的想法與打算。感謝朱主席的厚愛，但縣議長、苗栗縣黨部主委，現在已不在他的規劃，他有自己的考量。鍾東錦說，會持續為參選做準備，包括總部也已租好，近期就可能會開工。

對此，民進黨提名參選人徐定禎說，他能體會鍾議長「我本將心托明月，奈何明月照溝渠」的心情。他也坦言，以客觀角度，若國民黨提名徐志榮或前農田水利署苗栗水利處長謝福弘，而鍾議長也參選的話，對他是有利。

但徐定禎說，這是國民黨的家務事，他不便多做評論，依然會照著既定行程，勤走基層，他也充分感受到鄉親期盼「苗栗應該要有一次政黨輪替」的心聲，他有信心勝選。

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