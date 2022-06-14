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    台北大巨蛋不能打職棒？議員怒嗆柯文哲：把你們送監察院

    台北市議員游淑慧揭，依據遠雄2020年版投資計畫執行書，未來大巨蛋將不作為職棒場地。（資料照）

    台北市議員游淑慧揭，依據遠雄2020年版投資計畫執行書，未來大巨蛋將不作為職棒場地。（資料照）

    2022/06/14 18:19

    首次上稿 17:34
    更新時間 18:19

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府日前大張旗鼓公布與遠雄集團議約台北文化體育園區（大巨蛋）的營收分潤結果，宣告終結0權利金的「不平等條約」；但台北市議員游淑慧指出，市府以尚未經核定的遠雄2020年版投資計畫執行書作為評估基礎，取出偏低的分潤比例，且計畫內容中體育場館將「不作為職棒場地」太荒謬，痛批市長柯文哲失職、為解套大巨蛋而放水遠雄，揚言市府若核定此計畫書「絕對把你們送監察院」。

    對此，柯文哲坦言未看過此份投資計畫執行書；副市長黃珊珊補充說明，因納入物價上漲、通貨膨脹等因素，使得營建成本提高，考量遠雄合理的股東投資報酬率，因此訂出包底0.6％、超額抽成1%及1.6％的比率，而後續也會要求遠雄撤回遭令停工的國賠訴訟；至於計畫書內稱「不作為職棒場地」，柯文哲表示，「這句話很怪」，將要求刪除。

    不當職棒場地？柯文哲：將要求刪除「這句話」

    台北市府委託安侯公司以遠雄2020年版投資計畫執行書作為分析基礎，建立財務模型，而後再與遠雄進行權利金與超額利潤議約；游淑慧於市政總質詢時指出，遠雄此份計畫將停工損失及新增部分納入營建成本，使得主體建築工程費大增117億，甚至灌水營收費用，光是水費就大幅增加264％，極不合理。

    游淑慧批，柯文哲過去也坦言談判分潤比例偏低，但未實際檢討遠雄計畫書內容，反而以近年發生的通貨膨脹、烏俄戰爭作為財報下修藉口，根本是「穿越時空幫遠雄找理由」，且從北市產發局數據顯示，包括零售百貨業在內的企業整體營收成績亮眼，柯卻替遠雄擔心成本增加、營收減少，因此訂出偏低的分潤比例。

    游淑慧進一步揭發，依據遠雄2020年版投資計畫執行書內容，竟將棒球比賽收入全部取消，並明言未來不規劃作為職棒的比賽場地，反而將演唱會檔數提高三倍，使得原本應該作為棒球比賽或運動賽事的主體建築淪為「掛羊頭賣狗肉」，甚至還將棒球博物館改為商鋪收取租金，痛批「太荒謬」。

    游淑慧重轟，此份計畫書內容多有爭議，不僅主體建築成本費用暴增、還將因遭停工的延宕成本一並納入，甚至不規劃作為職棒場地，而市府未經核定就以此計畫書作為財務分析基礎已是失職，且其中內容多有問題，倘若市府全數予以核定，揚言「絕對把你們送監察院」。

    柯文哲承諾，將要求遠雄補充更多資料，市府也會針對此案再進行檢討，並要求刪除計畫書中所稱不作為職棒場地的條文；至於市府同意遠雄扣除運動賽事收入，體育局解釋，經營體育場館不像商業活動會有高額利潤，甚至會須貼錢，台北市府希望未來大巨蛋可多舉辦運動賽事就須提供必要誘因，故將營收分潤的營業收入扣除舉辦賽事收入，為合情、合理方式。

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