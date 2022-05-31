大巨蛋權利金出爐！遠雄賺千元 北市包底拿6元

台北市政府今舉行「公開透明 務實解決」大巨蛋營收分潤說明記者會。（台北市政府提供）

2022/05/31 12:51

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府與遠雄集團針對台北體育園區（大巨蛋）進行權利金及營收分潤議約，現雙方已簽署備忘錄，今公布計算方式，採「包底」計收0.6％及「抽成」分1％及1.6％計收等三級距，若遠雄每賺1000元，則台北市民可獲6元；據北市府試算，若遠雄預估每年營收50億，實際年營收為80億，則市府除包底分潤獲3000萬外，另有4200萬的超額分潤，合計可收取7200萬元。

台北市政府今舉行「公開透明 務實解決」大巨蛋營收分潤說明記者會；市長柯文哲表示，過去北市府與遠雄間的大巨蛋原始契約中全無權利金，以致談判困難，後跟遠雄懇談、籲請負起社會企業責任，才使遠雄同意給予回饋。

請繼續往下閱讀...

主責議約的副市長黃珊珊指出，前朝郝龍斌市府融資140億取得價值248億的土地進行BOT，但與遠雄8次議約竟為0權利金，令當時擔任議員的她只能狗吠火車直呼「詭異」，而此次透過財務顧問建議與遠雄展開2年的馬拉松式談判，達成營收分潤比例的共識，終結0權利金的「不平等條約」。

黃珊珊表示，經公開招標評選的安侯企業管理公司提出「大巨蛋案的權利金收取機制評估報告」，依據遠雄巨蛋提供109年版的投資執行計畫書及市場資訊作為分析基礎，並綜合考量疫情、缺工缺料等興建成本提高、股東合理投資報酬率、體育場館營運損益兩平等因素，訂出「包底」計收0.6％及超額利潤的「抽成」為1％及1.6％計收等三級距。

黃珊珊說明，遠雄大巨蛋若預估營收可賺1000元，則台北市民就可分到6元，若以遠雄預估營收預估營收60億元，即便實際營收低於60億，仍以預估營收包底計收6％的3600萬元，確保業者無論高估或低估營收，北市府都可獲得該有利潤。

超額分潤的計收方式則分為兩級，台北市體育局長李再立解釋，若遠雄超額營收超過100至120％則計收1％，超過120％則計收1.6％，舉例以遠雄預估年營收60億元，實際收入若為70億元，市府可針對超額10億抽取1％，獲得1000萬元分潤，實際收入若比預估營收多出20億元，則抽取1.6％、獲1280萬元分潤。

而為避免業者故意低估預估營收，黃珊珊說，依此公式，若實際營收高出預估營收越多，則業者就要負擔更高額的權利金，舉例若遠雄預估年營收為50億，但實際年營收為80億，則北市府除包底分潤獲得預估營收50億的0.6％、3000萬元外，另有4200萬的超額分潤，合計可收取7200萬元。

台北市政府試算遠雄大巨蛋的營收分潤情形。（台北市政府提供）

台北市政府試算遠雄大巨蛋的營收分潤情形。（台北市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法