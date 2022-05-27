促轉會總結報告公布 拋出中正紀念堂轉型藝術村等議題

2022/05/27 19:02

〔記者李欣芳／台北報導〕將在5月30日解散的促轉會，今天由代理主委葉虹靈等人向行政院遞交促轉會長達177萬字的任務總結報告，報告內容並正式出爐，轉會在報告中提出中正紀念堂轉型中長程6年計畫，包含啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫、變更都市計畫等5大工作項目，建議文化部在園區轉型方案落實前，開放外界申請進行「具威權象徵處置意義」的活動或裝置建構，並建議也可展開藝術駐村計畫，透過藝術量能擴大園區轉型之對話契機。

行政院公布這份總結報告，對於外界高度關切的中正紀念堂如何轉型的爭論，促轉會先前已提出中正紀念堂轉型的三項處置措施，包括大廳蔣介石銅像應予移除、堂體功能及外觀應予改造，以及園區整體崇拜軸線應予破除，使整個園區成為能見證歷史又具反省威權內涵的「反省威權歷史公園」。

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促轉會表示，建議初步評估於6年內，同步進行中正紀念堂轉型中長程計畫5大工作項目。（1）修正現行組織法；（2）啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫；（3）以競圖徵件模式遴選規劃設計方案；並在文資及都市計畫限制下，依據文資法及都計法進行相關配套整備，包括：（4）變更都市計畫，及（5）擬定文化資產配套之計畫。

總結報告指出，中正紀念堂轉型所不可或缺的法制工程之一，即是將現行《國立中正紀念堂管理處組織法》修正為新機關（構）的組織法，或先廢止《國立中正紀念堂管理處組織條例》，同步另立新法，使中正紀念堂管理處因組織法廢止而裁撤後，能夠有新的管理單位加以銜接。

報告中表示，除協調國防部停止三軍儀隊於銅像大廳的勤務之外，促轉會建議文化部可儘速啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫，例如：（1）開放外界申請進行「具威權象徵處置意義」的活動或裝置建構 。 例如，於銅像大廳中設置暫時性升降高臺並撤除銅像前紅龍，改變參觀者與蔣中正銅像的物理距離、相對高度及瞻仰視線；於銅像上或旁側增加裝置來改變紀念緬懷性質；民主大道設置大型構造，阻斷參觀者望向堂體的視線。

促轉會也建議可在園區中展開藝術駐村計畫。善用園區內兩廳院本身及園區周邊藝文、展示、教研等相關機構所共同構成的支持系統，引入更多元的藝文人才及豐沛的創意發想，擴大園區藝文量能。

促轉會也建議主管機關文化部同步啟動競圖徵件計畫，透過辦理國際競圖徵件來遴選園區轉型之空間方案，獲選作品可作為後續落實園區轉型之藍圖，進行相關工程規劃。

至於變更都市計畫部分，報告中表示，中正紀念堂於現況都市計畫為「中正紀念堂用地」。為符合未來土地使用構想及建築管理，並配套周邊之交通系統、土地使用及都市設計等都市計畫管制措施，應視轉型目標變更都市計畫。

促轉會也建議應擬定文化資產配套的計畫，認為中正紀念堂之保存，同時涉及文資法上國定古蹟及市定文化景觀之規範，轉型推動過程應予配套處理。

為順利推動轉型，促轉會也建議行政院，後續應建立跨部會機制，推動前述中長程計畫。具體做法為：由行政院設置的「推動轉型正義會報」，以打造「反省威權歷史」、「自由民主之公共空間」為轉型方向之前提，確立中正紀念堂轉型之政策後，再交由主管機關訂定中長程計畫。

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