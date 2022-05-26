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    促轉會月底解散 蘇揆：盼6部會接棒推動轉型正義

    促轉會5月30日將完成階段性任務並解編，行政院長蘇貞昌今天說，期待內政部等六個主責部會及人權處接棒推動轉型正義工作，深化台灣民主。 （資料照）

    促轉會5月30日將完成階段性任務並解編，行政院長蘇貞昌今天說，期待內政部等六個主責部會及人權處接棒推動轉型正義工作，深化台灣民主。 （資料照）

    2022/05/26 16:14

    〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會5月30日將完成階段性任務並解編，行政院長蘇貞昌今天聽取「轉型正義推動成果及任務移交報告」，促轉會建議各項任務的主政部會未來承接辦理轉型正義工作後，須加速推動。蘇貞昌說，明天將在行政院舉行總結報告遞交儀式，30日將依法解散；他期待，內政部等6個主責部會及人權處接棒推動轉型正義工作，深化台灣民主。

    蘇貞昌說，他要特別感謝促轉會代理主委葉虹靈及促轉會各位委員、同仁，這四年來的辛勞與付出，使台灣的轉型正義可以邁向新的里程碑。未來工作事項將由國發會、內政部、文化部、法務部、教育部、衛福部等承接，4月25日已經核定在行政院成立人權及轉型正義處，繼續統籌推動轉型正義相關任務與議題。

    蘇貞昌在行政院會聽取促轉會專任委員陳雨凡的「轉型正義推動成果及任務移交報告」，促轉會表示，推動轉型正義是政府重要政策，促轉會結束是下一階段的開始。促轉會為行政院二級獨立機關，人員共計54人，延任2次、共4年，預計5月30日解編。

    促轉會報告指出，促轉會4年來完成包括審定政黨持有政治檔案7572筆、審定不義遺址42處、列管公共空間威權象徵1546處、平復司法不法有罪判決5983件、擬具「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，更是首次進行威權統治時期沒收財產返還工作，為推動落實公義社會，寫下新的里程碑。

    蘇貞昌裁示說，台灣從威權走向民主何其不易，一路上多少前人前仆後繼，經過好幾代人的犧牲奉獻才換得現在的自由、民主及人權，可是今日台灣已經是成熟的民主國家，對於自由民主更是習以為常。

    蘇貞昌說，但對於過去威權統治所造成的不公不義，對於整個社會而言，並未隨時間而自動平復，因此，總統蔡英文上任後將落實轉型正義列為重要政策，用最大的誠意面對問題反省過去，要讓台灣在民主的道路上更向前邁進，也要讓整個社會更和諧團結。

    蘇貞昌表示，促轉會從2015年5月成立以來歷經2次延任，過去4年與時間賽跑，在法定賦予的4大任務中完成許多重要工作有多項具體成果，包括政治檔案的開放與研究、還原歷史真相、審定政黨政治檔案超過7000多筆，公告撤銷司法不法判決近6000件，平復司法不法及處置威權象徵、保存不義遺址、進行受難者家庭創傷的平復。

    提出威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例，並修正促進轉型正義條例，他說，這兩個法案也5月17日經立法院三讀通過，完善國家回復被害者或其家屬的權利機制，並且規定促轉會解散後，行政院應設推動轉型正義會報持續推動相關事務。

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