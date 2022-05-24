促轉會平反 林義雄等人有罪判決撤銷

行政院促轉會公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單。（記者陳鈺馥攝）

2022/05/24 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會昨日公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，本次共撤銷十四件，包含美麗島事件案、蓬萊島雜誌案、許曹德台獨案、武漢大旅社案等，累計公告撤銷五九八三件刑事有罪判決。

促轉會指出，一九七九年美麗島事件，八人受「軍事審判」、卅三人係「普通法院審判」。在軍審部分，除施明德、林義雄兩人外，黃信介等六人有罪判決已撤銷；至於受普通法院審判者，除范政祐外，其餘受有罪當事人判決，已於促轉條例施行之日均視為撤銷。經調查後，本次平復施明德、林義雄、范政祐之刑事有罪判決，至此美麗島事件案被告業已全部平反。

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另，一九八○年代曾任《蓬萊島雜誌》社長的陳水扁，因刊登文章指控東海大學教授馮滬祥抄襲，被馮告上法院後，「蓬萊島三君子」陳水扁、黃天福、李逸洋各遭判刑八個月入獄。促轉會已認定「蓬萊島雜誌案」當事人刑事有罪判決應撤銷。

促轉會也平反「許曹德台獨案」，認為以平和方式宣揚政治主張，遭解釋為陰謀實行叛亂，屬於擴張解釋懲治叛亂條例及「刑法」一百條規定，違反罪刑法定原則；且本案判決處罰當事人倡議「台灣獨立」的政治表達，侵害憲法保障的言論自由，違反自由民主憲政秩序。

另外，台灣知名白色恐怖冤案「武漢大旅社案」，促轉會認定楊薰春、林祖簪、游全球、王藹雲、吳亮等人所受刑事有罪判決，應予以撤銷。

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