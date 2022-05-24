為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    促轉會平反 林義雄等人有罪判決撤銷

    行政院促轉會公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單。（記者陳鈺馥攝）

    行政院促轉會公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單。（記者陳鈺馥攝）

    2022/05/24 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會昨日公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，本次共撤銷十四件，包含美麗島事件案、蓬萊島雜誌案、許曹德台獨案、武漢大旅社案等，累計公告撤銷五九八三件刑事有罪判決。

    促轉會指出，一九七九年美麗島事件，八人受「軍事審判」、卅三人係「普通法院審判」。在軍審部分，除施明德、林義雄兩人外，黃信介等六人有罪判決已撤銷；至於受普通法院審判者，除范政祐外，其餘受有罪當事人判決，已於促轉條例施行之日均視為撤銷。經調查後，本次平復施明德、林義雄、范政祐之刑事有罪判決，至此美麗島事件案被告業已全部平反。

    另，一九八○年代曾任《蓬萊島雜誌》社長的陳水扁，因刊登文章指控東海大學教授馮滬祥抄襲，被馮告上法院後，「蓬萊島三君子」陳水扁、黃天福、李逸洋各遭判刑八個月入獄。促轉會已認定「蓬萊島雜誌案」當事人刑事有罪判決應撤銷。

    促轉會也平反「許曹德台獨案」，認為以平和方式宣揚政治主張，遭解釋為陰謀實行叛亂，屬於擴張解釋懲治叛亂條例及「刑法」一百條規定，違反罪刑法定原則；且本案判決處罰當事人倡議「台灣獨立」的政治表達，侵害憲法保障的言論自由，違反自由民主憲政秩序。

    另外，台灣知名白色恐怖冤案「武漢大旅社案」，促轉會認定楊薰春、林祖簪、游全球、王藹雲、吳亮等人所受刑事有罪判決，應予以撤銷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播